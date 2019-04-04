Twitter заблокировал рекламу МВД Франции из-за закона о фейках

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Четверг, 4 апреля 2019, 06:38

Twitter запретил рекламную кампанию министерства внутренних дел Франции #OuiJeVote ( "Да, я голосую"), которая призывает французов принять участие в выборах в Европейский парламент.

Об этом сообщает Le Figarо со ссылкой на информационный центр французского правительства, который координировал кампанию.

В информационном центре заявили, что Twitter заблокировал спонсируемые записи с хэштегом #OuiJeVote, сославшись на отсутствие инструмента, который позволяет указать, кто заказчик этой рекламы и сколько он за нее заплатил. Этого требует закон о фейковых новостях, вступивший в силу во Франции в декабре.

Отмечается, что твиты с хэштегом #OuiJeVote блокировались 10 дней.

В информационном центре правительства Франции подчеркнули, что считают призыв проголосовать на выборах в Европарламент не политической рекламой, а информационной кампанией.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер раскритиковал действия Twitter. Он заявил, что приоритетом соцсети должна быть борьба с пропагандой терроризма, а не с "кампанией по регистрации избирателей в демократической республике".

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Темы: Франция


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