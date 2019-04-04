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В Украине потеплеет до 21°

Четверг, 4 апреля 2019, 12:46

В Украине 5 апреля прохладная воздушная масса начнет отступать в восточном направлении, поэтому температура несколько повысится.

Об этом в четверг сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сайт Укргидрометцентр.

Осадков не предвидится. Сухую погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​11-16° тепла, в восточных областях 8-13°; на Закарпатье ночью 4-9° тепла, днем ​​16-21°.

Ветер юго-восточный (на Левобережье - северо-западный), 5-10 м/с, днем ​​в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

 
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В Киеве 5 апреля осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем ​​13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 апреля самая высокая температура днем ​​была 22,6° в 1946 году, самая низкая ночью -7,5° в 1944 году.

Темы: погода
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