Почти три четверти украинцев хотят дебатов между кандидатами

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Четверг, 4 апреля 2019, 16:38

73,5% украинцев считают, что кандидаты в президенты, которые войдут во второй тур, должны принять участие в публичных дебатах между собой.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

В частности, 44% опрошенных придерживаются мнения, что дебаты должны быть проведены обязательно, и еще 30% – что желательно.

 

Лишь 18% считают такие дебаты ненужными.

При этом 42% респондентов заверили, что в любом случае будут смотреть теледебаты, если они будут, а 31% ответили, что посмотрят, если дискуссия будет интересной и содержательной.

 

Наиболее важными 5-ю темами для обсуждения определили следующие: "Как достичь мира на Донбассе? Как добиться освобождения оккупированных территорий Донбасса и их интеграции в Украине? "(42%); "Как преодолеть коррупцию в Украине?" (40%); "Как добиться роста экономики?" (40%); "Программа развития Украины на годы своего президентства и на более далекую перспективу" (39%); "Какие проблемы страны кандидат в президенты будет решать в первую очередь, если будет избран президентом?" (31.5%).

 

Исследование проводилось с 20 по 26 марта 2019 года среди 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий.

Статистическая погрешность не превышает: 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% – для показателей близких к 25%, 2,2% – для показателей близких к 10%, 1,7% – для показателей близких к 5%.

Напомним:

  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах.
  • Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко. Он заявил, что будет  ждать Порошенко на НСК "Олимпийский" и пообещал принять участие в дебатах "перед народом Украины".
  • Порошенко ответил, что "дебаты могут произойти на базе Суспильного телевидения с трансляцией по всем телеканалам", но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".
  • В государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты.
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это пока нельзя назвать дебатами.
  • В ЦИК сказали, что дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными законом "О выборах президента Украины" теледебатами, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
  • У Порошенко заявили, что он готов заплатить за половину аренды "Олимпийского", и призвали Зеленского вместе с президентом сдать анализы, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков, о которых ранее говорил шоумен.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 президент


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