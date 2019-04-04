Почти три четверти украинцев хотят дебатов между кандидатами

73,5% украинцев считают, что кандидаты в президенты, которые войдут во второй тур, должны принять участие в публичных дебатах между собой.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

В частности, 44% опрошенных придерживаются мнения, что дебаты должны быть проведены обязательно, и еще 30% – что желательно.

Лишь 18% считают такие дебаты ненужными.

При этом 42% респондентов заверили, что в любом случае будут смотреть теледебаты, если они будут, а 31% ответили, что посмотрят, если дискуссия будет интересной и содержательной.

Наиболее важными 5-ю темами для обсуждения определили следующие: "Как достичь мира на Донбассе? Как добиться освобождения оккупированных территорий Донбасса и их интеграции в Украине? "(42%); "Как преодолеть коррупцию в Украине?" (40%); "Как добиться роста экономики?" (40%); "Программа развития Украины на годы своего президентства и на более далекую перспективу" (39%); "Какие проблемы страны кандидат в президенты будет решать в первую очередь, если будет избран президентом?" (31.5%).

Исследование проводилось с 20 по 26 марта 2019 года среди 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий.

Статистическая погрешность не превышает: 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% – для показателей близких к 25%, 2,2% – для показателей близких к 10%, 1,7% – для показателей близких к 5%.

Напомним: