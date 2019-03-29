"Подозрения окружению Порошенко": Кулик говорит о преследовании, ГПУ отрицает
Прокурор Константин Кулик, который ранее сообщил о якобы объявлении подозрений окружению президента Петра Порошенко, заявил, что ГПУ вызвала его на допрос.
Об этом он сказал сайту "ТСН", который входит в медиагруппу "1+1" олигарха Игоря Коломойского.
"Члена следственной группы по делу беглого олигарха Сергея Курченко Константина Кулика сегодня, 29 марта, вызвали на допрос в Генпрокуратуру... Кулик уверен, что его хотят арестовать", – говорится в сообщении.
По словам прокурора, ночью из его кабинета вывезли материалы расследования о хищении государственных средств и отменили подозрения для экс-руководителя аппарата президента Бориса Ложкина, экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и действующего заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.
Кулик утверждает, что "сейчас планируется в доме обыск" и его арест.
В то же время, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, шо ГПУ не зарегистрировала уголовное производство против Кулика.
"Подчеркиваю: прокурор Кулик не вызывался на допрос, не запланировано обысков у него дома и соответственно – не может идти речь о его аресте", – утверждает Сарган.
Напомним:
- Накануне ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
- В то же время, информационное агентство "УНИАН" Коломойского сообщил, что прокурор в этом деле Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
- В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.
- В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.
- Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
- Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
- Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры и бывшим прокурором сил АТО.
- В октябре 2016 САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.