"Подозрения окружению Порошенко": Кулик говорит о преследовании, ГПУ отрицает

Прокурор Константин Кулик, который ранее сообщил о якобы объявлении подозрений окружению президента Петра Порошенко, заявил, что ГПУ вызвала его на допрос.

Об этом он сказал сайту "ТСН", который входит в медиагруппу "1+1" олигарха Игоря Коломойского.

"Члена следственной группы по делу беглого олигарха Сергея Курченко Константина Кулика сегодня, 29 марта, вызвали на допрос в Генпрокуратуру... Кулик уверен, что его хотят арестовать", – говорится в сообщении.

По словам прокурора, ночью из его кабинета вывезли материалы расследования о хищении государственных средств и отменили подозрения для экс-руководителя аппарата президента Бориса Ложкина, экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и действующего заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

Кулик утверждает, что "сейчас планируется в доме обыск" и его арест.

В то же время, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, шо ГПУ не зарегистрировала уголовное производство против Кулика.

"Подчеркиваю: прокурор Кулик не вызывался на допрос, не запланировано обысков у него дома и соответственно – не может идти речь о его аресте", – утверждает Сарган.

Напомним: