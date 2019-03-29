"Подозрения окружению Порошенко": Кулик говорит о преследовании, ГПУ отрицает

Прокурор Константин Кулик, который ранее сообщил о якобы объявлении подозрений окружению президента Петра Порошенко, заявил, что ГПУ вызвала его на допрос.

Об этом он сказал изданию "ТСН", которое принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

"Члена следственной группы по делу беглого олигарха Сергея Курченко Константина Кулика сегодня, 29 марта, вызвали на допрос в Генпрокуратуру... Кулик уверен, что его хотят арестовать", – говорится в сообщении.

По словам прокурора, ночью из его кабинета вывезли материалы расследования о хищении государственных средств и отменили подозрения для экс-руководителя аппарата президента Бориса Ложкина, экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и действующего заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

Кулик утверждает, что "сейчас планируется в доме обыск" и его арест.

В то же время, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, шо ГПУ не зарегистрировала уголовное производство против Кулика.

"Подчеркиваю: прокурор Кулик не вызывался на допрос, не запланировано обысков у него дома и соответственно – не может идти речь о его аресте", – утверждает Сарган.

Напомним: