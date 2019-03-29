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"Подозрения окружению Порошенко": Кулик говорит о преследовании, ГПУ отрицает

Пятница, 29 марта 2019, 12:14
Подозрения окружению Порошенко: Кулик говорит о преследовании, ГПУ отрицает

Прокурор Константин Кулик, который ранее сообщил о якобы объявлении подозрений окружению президента Петра Порошенко, заявил, что ГПУ вызвала его на допрос.

Об этом он сказал сайту "ТСН", который входит в медиагруппу "1+1" олигарха Игоря Коломойского.

"Члена следственной группы по делу беглого олигарха Сергея Курченко Константина Кулика сегодня, 29 марта, вызвали на допрос в Генпрокуратуру... Кулик уверен, что его хотят арестовать", – говорится в сообщении.

По словам прокурора, ночью из его кабинета вывезли материалы расследования о хищении государственных средств и отменили подозрения для экс-руководителя аппарата президента Бориса Ложкина, экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и действующего заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

Кулик утверждает, что "сейчас планируется в доме обыск" и его арест.

В то же время, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, шо ГПУ не зарегистрировала уголовное производство против Кулика.

"Подчеркиваю: прокурор Кулик не вызывался на допрос, не запланировано обысков у него дома и соответственно – не может идти речь о его аресте", – утверждает Сарган.

Напомним:

  • Накануне ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
  • В то же время, информационное агентство "УНИАН" Коломойского сообщил, что прокурор в этом деле Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
  • В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.
  • В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.
  • Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
  • Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
  • Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры и бывшим прокурором сил АТО.
  • В октябре 2016 САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоГенпрокуратураКурченко
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