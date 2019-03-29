"Подозрения окружению Порошенко": Кулик говорит о преследовании, ГПУ отрицает
Прокурор Константин Кулик, который ранее сообщил о якобы объявлении подозрений окружению президента Петра Порошенко, заявил, что ГПУ вызвала его на допрос.
Об этом он сказал изданию "ТСН", которое принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
"Члена следственной группы по делу беглого олигарха Сергея Курченко Константина Кулика сегодня, 29 марта, вызвали на допрос в Генпрокуратуру... Кулик уверен, что его хотят арестовать", – говорится в сообщении.
По словам прокурора, ночью из его кабинета вывезли материалы расследования о хищении государственных средств и отменили подозрения для экс-руководителя аппарата президента Бориса Ложкина, экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и действующего заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.
Кулик утверждает, что "сейчас планируется в доме обыск" и его арест.
В то же время, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, шо ГПУ не зарегистрировала уголовное производство против Кулика.
"Подчеркиваю: прокурор Кулик не вызывался на допрос, не запланировано обысков у него дома и соответственно – не может идти речь о его аресте", – утверждает Сарган.
Напомним:
- Накануне ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
- В то же время, информационное агентство "УНИАН" Коломойского сообщил, что прокурор в этом деле Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
- В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.
- В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.
- Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
- Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
- Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры и бывшим прокурором сил АТО.
- В октябре 2016 САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.
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