В ПЦУ ответили на призывы УПЦ МП к Варфоломею отозвать томос

В Украинской православной церкви заявили, что для отзыва томоса нет никаких оснований.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.

"То, что восприятие решения предоставить Православной церкви Украины патриарший и синодальный томос об автокефалии в полной мере еще не произошло, отнюдь не означает, что этого не произойдет вообще", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что нет оснований говорить о принципиальной невозможности признания поместной Украинской православной церкви со стороны других православных церквей.

"А ожидать полной рецепции только через 3 месяца после провозглашения томоса несколько неуместно. Тем более делать это представителям Русской православной церкви, которая сама ожидала свое признание 141 год (1692 месяца!)", - отметили в Украинской православной церкви.

Также в ПЦУ отметили, что попытки называть историческую и каноническую аргументацию решений Константинопольской Церкви "безосновательной, искусственной, надуманной и противоречащей церковным канонам" является необоснованным, так как УПЦ МП не приводит никаких аргументов относительно этого обращения, кроме эпитетов.

"Церковное единство нарушает тот, кто в одностороннем порядке разрывает евхаристическое общения по не догматическим причинам. Именно это сделала РПЦ и ее украинская митрополия", - напомнили в ПЦУ.

"Для отзыва патриаршего и синодального томоса об автокефалии Православной церкви Украины нет никаких оснований, как бы этого не хотели в Кремле и не ретранслировал такие мысли Московский патриархат в Украине", - отметили в пресс-службе церкви.

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