В ПЦУ ответили на призывы УПЦ МП к Варфоломею отозвать томос
В Украинской православной церкви заявили, что для отзыва томоса нет никаких оснований.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.
"То, что восприятие решения предоставить Православной церкви Украины патриарший и синодальный томос об автокефалии в полной мере еще не произошло, отнюдь не означает, что этого не произойдет вообще", - говорится в сообщении.
В ПЦУ отметили, что нет оснований говорить о принципиальной невозможности признания поместной Украинской православной церкви со стороны других православных церквей.
"А ожидать полной рецепции только через 3 месяца после провозглашения томоса несколько неуместно. Тем более делать это представителям Русской православной церкви, которая сама ожидала свое признание 141 год (1692 месяца!)", - отметили в Украинской православной церкви.
Также в ПЦУ отметили, что попытки называть историческую и каноническую аргументацию решений Константинопольской Церкви "безосновательной, искусственной, надуманной и противоречащей церковным канонам" является необоснованным, так как УПЦ МП не приводит никаких аргументов относительно этого обращения, кроме эпитетов.
"Церковное единство нарушает тот, кто в одностороннем порядке разрывает евхаристическое общения по не догматическим причинам. Именно это сделала РПЦ и ее украинская митрополия", - напомнили в ПЦУ.
"Для отзыва патриаршего и синодального томоса об автокефалии Православной церкви Украины нет никаких оснований, как бы этого не хотели в Кремле и не ретранслировал такие мысли Московский патриархат в Украине", - отметили в пресс-службе церкви.
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Напоминаем:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные парафии переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалииУкраинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
- Священный Синод УПЦ МП на заседании 3 апреля призвал отозвать Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.