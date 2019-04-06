Из Украины выдворили криминального авторитета "Молдована"
За пределы Украины выдворили криминального авторитета по прозвищу "Молдован" с запретом въезда в ближайшие 5 лет.
Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.
"38-летний гражданин соседнего государства несколько лет назад поселился в Хмельницком, где совершил ряд преступлений, в частности, предусмотренных ч.3 ст.185 УК (кража) и ч.1 ст.309 (незаконное хранение наркотических средств)", - сообщили в полиции.
После отбытия наказания "Молдован" получил уголовный статус "смотрящего" и контролировал поставки запрещенных веществ в учреждения для отбывания наказания.
Зная о наличии решения суда о его выдворении из Украины, мужчина постоянно скрывался от полиции и представителей Госмиграционной службы, отмечают правоохранители.
"5 апреля лидера криминальной среды задержали, доставили в международный пункт пропуска "Могилев-Подольский", где выдворили за пределы Украины с запретом въезда в ближайшие 5 лет", - говорится в сообщении полиции Хмельтчины.
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