Из Украины выдворили криминального авторитета "Молдована"

За пределы Украины выдворили криминального авторитета по прозвищу "Молдован" с запретом въезда в ближайшие 5 лет.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

"38-летний гражданин соседнего государства несколько лет назад поселился в Хмельницком, где совершил ряд преступлений, в частности, предусмотренных ч.3 ст.185 УК (кража) и ч.1 ст.309 (незаконное хранение наркотических средств)", - сообщили в полиции.

После отбытия наказания "Молдован" получил уголовный статус "смотрящего" и контролировал поставки запрещенных веществ в учреждения для отбывания наказания.

Зная о наличии решения суда о его выдворении из Украины, мужчина постоянно скрывался от полиции и представителей Госмиграционной службы, отмечают правоохранители.

"5 апреля лидера криминальной среды задержали, доставили в международный пункт пропуска "Могилев-Подольский", где выдворили за пределы Украины с запретом въезда в ближайшие 5 лет", - говорится в сообщении полиции Хмельтчины.