За время независимости в Украине построено около 4 тысяч храмов - Епифаний

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Суббота, 6 апреля 2019, 17:25

За время независимости в Украине было построено около четырех тысяч православных храмов.

Об этом во время пребывания в Житомире сообщил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, пишет Укринформ.

"За период независимости Украинского государства построено около 4 тысяч православных храмов. ... Ни в одной стране в течение такого короткого времени не было построено так много православных храмов", - отметил он.

Епифаний добавил, что сейчас по всей Украине также строятся храмы.

"Сотни храмов нашей единой поместной украинской православной церкви находятся в состоянии построения, каждый год мы совершаем десятки освящений вновь построенных храмов", - заявил митрополит.

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Темы: церковь Православная Церковь Украины


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