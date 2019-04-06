За время независимости в Украине построено около 4 тысяч храмов - Епифаний

За время независимости в Украине было построено около четырех тысяч православных храмов.

Об этом во время пребывания в Житомире сообщил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, пишет Укринформ.

"За период независимости Украинского государства построено около 4 тысяч православных храмов. ... Ни в одной стране в течение такого короткого времени не было построено так много православных храмов", - отметил он.

Епифаний добавил, что сейчас по всей Украине также строятся храмы.

"Сотни храмов нашей единой поместной украинской православной церкви находятся в состоянии построения, каждый год мы совершаем десятки освящений вновь построенных храмов", - заявил митрополит.