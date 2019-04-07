Херсонский губернатор объяснил свою отставку вторым туром выборов

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Воскресенье, 7 апреля 2019, 09:45

Председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, который в субботу подал в отставку, заявил, что "сфабрикованный против него негатив" не должен отразиться на втором туре выборов президента.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, объясняя мотивы отставки.

"Почему я это сделал (подал в отставку - ред.)? Потому что я не хочу, чтобы последствия информкиллерства против меня повлияли на покой нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонской области. Я не хочу, чтобы в такое сложное время выборов сфабрикованный против меня негатив хоть каким-то образом негативно отразился на втором туре выборов президента Украины и Верховного главнокомандующего!", - заявил Гордеев.

Он утверждает, что интересы государства для него важнее должности.

"Я сам развею любые сомнения и всю грязь в отношении меня, которую безосновательно распространяют в информационном пространстве. У меня нет ни оснований, ни желания прятаться за должности ни от людей, ни от следствия. Я готов защищать и буду защищать свое честное имя", - написал чиновник.

Напомним:

  • 6 апреля председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, которого обвиняли в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, после разговора с президентом подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 2 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.  
  • В причастности к ее убийству подозревают членов БПП - главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, временно отстраненного от должности. 
  • После первого тура президентских выборов активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" призвали действующего президента Петра Порошенко уволить причастных, по их мнению, к убийству Гандзюк херсонских чиновников Андрея Гордеева и Евгения Рищука.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.
  • Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования, 9 февраля Мангера исключили из "Батькивщины" и рекомендовали уйти с поста главы облсовета.

Украинская правда

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Темы: Херсонская область нападение на Гандзюк выборы президента 2019


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