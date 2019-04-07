Херсонский губернатор объяснил свою отставку вторым туром выборов
Председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, который в субботу подал в отставку, заявил, что "сфабрикованный против него негатив" не должен отразиться на втором туре выборов президента.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, объясняя мотивы отставки.
"Почему я это сделал (подал в отставку - ред.)? Потому что я не хочу, чтобы последствия информкиллерства против меня повлияли на покой нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонской области. Я не хочу, чтобы в такое сложное время выборов сфабрикованный против меня негатив хоть каким-то образом негативно отразился на втором туре выборов президента Украины и Верховного главнокомандующего!", - заявил Гордеев.
Он утверждает, что интересы государства для него важнее должности.
"Я сам развею любые сомнения и всю грязь в отношении меня, которую безосновательно распространяют в информационном пространстве. У меня нет ни оснований, ни желания прятаться за должности ни от людей, ни от следствия. Я готов защищать и буду защищать свое честное имя", - написал чиновник.
Напомним:
- 6 апреля председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, которого обвиняли в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, после разговора с президентом подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 2 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.
- В причастности к ее убийству подозревают членов БПП - главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, временно отстраненного от должности.
- После первого тура президентских выборов активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" призвали действующего президента Петра Порошенко уволить причастных, по их мнению, к убийству Гандзюк херсонских чиновников Андрея Гордеева и Евгения Рищука.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.
- Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования, 9 февраля Мангера исключили из "Батькивщины" и рекомендовали уйти с поста главы облсовета.
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