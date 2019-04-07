Херсонский губернатор объяснил свою отставку вторым туром выборов

Председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, который в субботу подал в отставку, заявил, что "сфабрикованный против него негатив" не должен отразиться на втором туре выборов президента.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, объясняя мотивы отставки.

"Почему я это сделал (подал в отставку - ред.)? Потому что я не хочу, чтобы последствия информкиллерства против меня повлияли на покой нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонской области. Я не хочу, чтобы в такое сложное время выборов сфабрикованный против меня негатив хоть каким-то образом негативно отразился на втором туре выборов президента Украины и Верховного главнокомандующего!", - заявил Гордеев.

Он утверждает, что интересы государства для него важнее должности.

"Я сам развею любые сомнения и всю грязь в отношении меня, которую безосновательно распространяют в информационном пространстве. У меня нет ни оснований, ни желания прятаться за должности ни от людей, ни от следствия. Я готов защищать и буду защищать свое честное имя", - написал чиновник.

Напомним: