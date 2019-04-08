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Погоду покачает: потепление подмочат дожди

Понедельник, 8 апреля 2019, 11:06

Во вторник атмосферный фронт принесет похолодание и дожди на западную Украину, на Востоке и Юге - без осадков.

Об этом 8 апреля сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"9 апреля погоду качнет. На Западе пройдут дожди и похолодает. Похолодание ожидается в пределах +10 +14 градусов", - написала синоптик.

По ее словам, на Закарпатье все равно будет теплее и начнется весеннее цветение.

"В большинстве областей Украины осадки маловероятны, будет теплая замечательная комфортная погода, максимальная температура воздуха завтра предполагается днем ​​+14 +20 градусов", - добавила Диденко.

 

Также она отметила, что в столице вторник ожидается теплым, +18 градусов, без осадков.

По словам синоптика, в среду погода существенно не изменится, в четверг, 11 апреля, в Киеве похолодает, возможен дождь.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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