Погоду покачает: потепление подмочат дожди
Во вторник атмосферный фронт принесет похолодание и дожди на западную Украину, на Востоке и Юге - без осадков.
Об этом 8 апреля сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"9 апреля погоду качнет. На Западе пройдут дожди и похолодает. Похолодание ожидается в пределах +10 +14 градусов", - написала синоптик.
По ее словам, на Закарпатье все равно будет теплее и начнется весеннее цветение.
"В большинстве областей Украины осадки маловероятны, будет теплая замечательная комфортная погода, максимальная температура воздуха завтра предполагается днем +14 +20 градусов", - добавила Диденко.
Также она отметила, что в столице вторник ожидается теплым, +18 градусов, без осадков.
По словам синоптика, в среду погода существенно не изменится, в четверг, 11 апреля, в Киеве похолодает, возможен дождь.