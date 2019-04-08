Facebook заблокировал страницу центра, который брал анализы у Зеленского

Соцсеть Facebook заблокировала страницу медицинского центра Eurolab, сотрудники которого ранее взяли анализы у кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом УП подтвердили в самом медицинском центре.

По информации сотрудницы Eurolab, их страницу заблокировали "в связи с активностью".

"Активная переписка была и поэтому у Facebook есть такое, что они блокируют страницу", - рассказали в медцентре.

"Надо связаться с Facebook, это не так быстро, звонить же туда некуда, это все через переписку, поэтому как только будет информация, то сразу же выложим на страничке, когда разблокируется, или дадим комментарий на нашем сайте", - отметили в Eurolab.

В центре добавили, что уже связались с администрацией соцсети, чтобы разблокировать страницу.

Напомним: