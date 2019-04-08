Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Facebook заблокировал страницу центра, который брал анализы у Зеленского

Понедельник, 8 апреля 2019, 19:33

Соцсеть Facebook заблокировала страницу медицинского центра Eurolab, сотрудники которого ранее взяли анализы у кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом УП подтвердили в самом медицинском центре.

По информации сотрудницы Eurolab, их страницу заблокировали "в связи с активностью".

"Активная переписка была и поэтому у Facebook есть такое, что они блокируют страницу", - рассказали в медцентре.

"Надо связаться с Facebook, это не так быстро, звонить же туда некуда, это все через переписку, поэтому как только будет информация, то сразу же выложим на страничке, когда разблокируется, или дадим комментарий на нашем сайте", - отметили в Eurolab.

В центре добавили, что уже связались с администрацией соцсети, чтобы разблокировать страницу.

Напомним:

  • Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко, прошедшие во второй тур выборов, устроили показательную сдачу анализов. Зеленский сдал кровь в "Евролабе", а Порошенко – кровь, мочу и волосы в медпункте НСК "Олимпийский".
  • Спустя несколько часов результаты анализов Зеленского и Порошенко стали известны. 
  • При публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже – с датой 5 апреля.  В клинике "Евролаб" объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: "В нашей истории с анализами произошел казус". 
  • В штабе Порошенко заявили, что Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики не должным образом - должен бы сдать на тест и волосы, так как они сохраняют следы наркотических веществ порядка 90 дней.

Мария Думанская, УП
Темы: facebookсоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
facebook
Meta начала финальный раунд увольнений
Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов
Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: