Facebook заблокировал страницу центра, который брал анализы у Зеленского
Соцсеть Facebook заблокировала страницу медицинского центра Eurolab, сотрудники которого ранее взяли анализы у кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Об этом УП подтвердили в самом медицинском центре.
По информации сотрудницы Eurolab, их страницу заблокировали "в связи с активностью".
"Активная переписка была и поэтому у Facebook есть такое, что они блокируют страницу", - рассказали в медцентре.
"Надо связаться с Facebook, это не так быстро, звонить же туда некуда, это все через переписку, поэтому как только будет информация, то сразу же выложим на страничке, когда разблокируется, или дадим комментарий на нашем сайте", - отметили в Eurolab.
В центре добавили, что уже связались с администрацией соцсети, чтобы разблокировать страницу.
Напомним:
- Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко, прошедшие во второй тур выборов, устроили показательную сдачу анализов. Зеленский сдал кровь в "Евролабе", а Порошенко – кровь, мочу и волосы в медпункте НСК "Олимпийский".
- Спустя несколько часов результаты анализов Зеленского и Порошенко стали известны.
- При публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже – с датой 5 апреля. В клинике "Евролаб" объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: "В нашей истории с анализами произошел казус".
- В штабе Порошенко заявили, что Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики не должным образом - должен бы сдать на тест и волосы, так как они сохраняют следы наркотических веществ порядка 90 дней.
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