В Украине пройдут дожди и станет прохладнее

В Украине в ближайшие сутки в большинстве областей увеличится облачность и пройдут дожди, а в западные области переместится более прохладный воздух с Центральной Европы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что 10 апреля в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, ожидаются небольшие дожди, днем ​​в центральных и южных областях - умеренные дожди, местами с грозами.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем ​​14-19°, в центральных и восточных областях местами 20-23°; в большинстве западных областей ночью 2-7° тепла, днем ​​8-13°.

В Киеве 10 апреля местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем ​​15-17°.

Сообщается, что 11 апреля также прогнозируются небольшие дожди, в центральных и восточных областях - умеренные дожди, местами с грозами. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, в западных областях 1-6° тепла; днем 14-19°, в западных и северных областях 9-14°.

В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью 0-3° мороза, днем ​​0-5° тепла.

В Киеве 11 апреля ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем ​​12-14°.