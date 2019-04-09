Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Среди организаторов митинга под офисом Зеленского есть депутат БПП

Вторник, 9 апреля 2019, 17:54

Среди организаторов митинга под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского есть районный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко".

Как сообщили "Украинской правде" в Киевской городской государственной администрации, один из заявителей акции – "Союз офицеров Украины", руководителем которой указан Шевченко А.В.

Такая организация не зарегистрирована в Едином государственном реестре юрлиц, однако информация о ней содержится в сети.

Анатолий Викторович Шевченко – 62-летний депутат Васильевского районного совета Запорожской области, член фракции "Блок Петра Порошенко".

На странице в соцсети мужчина называет себя главой Запорожской областной ОО Союза офицеров Украины, руководителем южного региона Украины ОО "Украинского комитета по борьбе с коррупцией" и активным участником Революции достоинства.

Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко

На сайте "Союза офицеров" в 2014 году Шевченко представляли как "капитана запаса Министерства внутренних дел". В 2012 году он также баллотировался в Верховную Раду от партии "Удар" Виталия Кличко.

В телефонном разговоре Шевченко подтвердил "Украинской правде", что причастен к акции под офисом Зеленского.

Он сказал, что на данный момет организаторы принесли команде кандидата "заявления о хищении государственных денег на миллиарды".

Шевченко не смог комментировать событие, сославшись на то, что занят.

Еще один организатор мероприятия – председатель Всеукраинского профсоюза работников сфер компьютерной и информационной технологий. Вероятно, это Александр Товстенко, известный тем, что в начале 2019 года писал жалобу на главу Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласанию. Тогда руководство "Суспильного" решило уволить Аласанию. Товстенко причастен к политсиле, близкой к куму президента России Виктору Медведчуку.

За несколько дней до акции в сети распространялись призывы прийти на митинг против Зеленского. В частности, несколько постов о мероприятии написал блогер Мирослав Олешко, который агитирует за президента Петра Порошенко.

Напомним:

  • В понедельник 9 апреля в Киеве возле офиса Зеленского в Печерском районе собралась толпа.
  • За час до начала акции в команде Зеленского заявили, что под одним из офисов команды неизвестные планируют провести платный митинг с возможными провокациями.
  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля между действующим главой государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
  • 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты.
  • Зеленский надеется провести дебаты с Порошенко 19 апреляна НСК "Олимпийский". Порошенко готов к дебатам на стадионе: он предлагал дебатировать в несколько этапов, в том числе 14 апреля, но согласен на любую дату.

Соня Лукашова, УП
Темы: ЗеленскийПорошенковыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: