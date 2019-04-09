Среди организаторов митинга под офисом Зеленского есть депутат БПП
Среди организаторов митинга под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского есть районный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко".
Как сообщили "Украинской правде" в Киевской городской государственной администрации, один из заявителей акции – "Союз офицеров Украины", руководителем которой указан Шевченко А.В.
Такая организация не зарегистрирована в Едином государственном реестре юрлиц, однако информация о ней содержится в сети.
Анатолий Викторович Шевченко – 62-летний депутат Васильевского районного совета Запорожской области, член фракции "Блок Петра Порошенко".
На странице в соцсети мужчина называет себя главой Запорожской областной ОО Союза офицеров Украины, руководителем южного региона Украины ОО "Украинского комитета по борьбе с коррупцией" и активным участником Революции достоинства.
На сайте "Союза офицеров" в 2014 году Шевченко представляли как "капитана запаса Министерства внутренних дел". В 2012 году он также баллотировался в Верховную Раду от партии "Удар" Виталия Кличко.
В телефонном разговоре Шевченко подтвердил "Украинской правде", что причастен к акции под офисом Зеленского.
Он сказал, что на данный момет организаторы принесли команде кандидата "заявления о хищении государственных денег на миллиарды".
Шевченко не смог комментировать событие, сославшись на то, что занят.
Еще один организатор мероприятия – председатель Всеукраинского профсоюза работников сфер компьютерной и информационной технологий. Вероятно, это Александр Товстенко, известный тем, что в начале 2019 года писал жалобу на главу Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласанию. Тогда руководство "Суспильного" решило уволить Аласанию. Товстенко причастен к политсиле, близкой к куму президента России Виктору Медведчуку.
Напомним:
- В понедельник 9 апреля в Киеве возле офиса Зеленского в Печерском районе собралась толпа.
- За час до начала акции в команде Зеленского заявили, что под одним из офисов команды неизвестные планируют провести платный митинг с возможными провокациями.
- Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля между действующим главой государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
- 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты.
- Зеленский надеется провести дебаты с Порошенко 19 апреляна НСК "Олимпийский". Порошенко готов к дебатам на стадионе: он предлагал дебатировать в несколько этапов, в том числе 14 апреля, но согласен на любую дату.
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