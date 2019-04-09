Среди организаторов митинга под офисом Зеленского есть депутат БПП

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Вторник, 9 апреля 2019, 17:54

Среди организаторов митинга под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского есть районный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко".

Как сообщили "Украинской правде" в Киевской городской государственной администрации, один из заявителей акции – "Союз офицеров Украины", руководителем которой указан Шевченко А.В.

Такая организация не зарегистрирована в Едином государственном реестре юрлиц, однако информация о ней содержится в сети.

Анатолий Викторович Шевченко – 62-летний депутат Васильевского районного совета Запорожской области, член фракции "Блок Петра Порошенко".

На странице в соцсети мужчина называет себя главой Запорожской областной ОО Союза офицеров Украины, руководителем южного региона Украины ОО "Украинского комитета по борьбе с коррупцией" и активным участником Революции достоинства.

Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко

На сайте "Союза офицеров" в 2014 году Шевченко представляли как "капитана запаса Министерства внутренних дел". В 2012 году он также баллотировался в Верховную Раду от партии "Удар" Виталия Кличко.

В телефонном разговоре Шевченко подтвердил "Украинской правде", что причастен к акции под офисом Зеленского.

Он сказал, что на данный момет организаторы принесли команде кандидата "заявления о хищении государственных денег на миллиарды".

Шевченко не смог комментировать событие, сославшись на то, что занят.

Еще один организатор мероприятия – председатель Всеукраинского профсоюза работников сфер компьютерной и информационной технологий. Вероятно, это Александр Товстенко, известный тем, что в начале 2019 года писал жалобу на главу Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласанию. Тогда руководство "Суспильного" решило уволить Аласанию. Товстенко причастен к политсиле, близкой к куму президента России Виктору Медведчуку.

Напомним:

  • В понедельник 9 апреля в Киеве возле офиса Зеленского в Печерском районе собралась толпа.
  • За час до начала акции в команде Зеленского заявили, что под одним из офисов команды неизвестные планируют провести платный митинг с возможными провокациями.
  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля между действующим главой государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
  • 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты.
  • Зеленский надеется провести дебаты с Порошенко 19 апреляна НСК "Олимпийский". Порошенко готов к дебатам на стадионе: он предлагал дебатировать в несколько этапов, в том числе 14 апреля, но согласен на любую дату.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Зеленский Порошенко выборы президента 2019


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