Полозов: состояние трех пленных моряков вызывает опасения

Российский адвокат Николай Полозов рассказал о состоянии здоровья трех раненых украинских военнопленных моряков Андрея Эйдер, Андрея Артеменко и Василия Сороки.

Об этом Полозов сообщил журналистам на брифинге в Гамбурге после устных слушаний в Международном трибунале ООН по морскому праву в деле об иммунитетах трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей, сообщает УНИАН.

"У большинства военнопленных моряков состояние удовлетворительное. Между праздниками в России их навестили консулы и наши адвокаты. Конечно, у нас до сих пор вызывает опасения состояние здоровья раненых военнопленных Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки. У Василия Сороки сняли гипс с руки, но функция руки так и не восстановилась. В условиях следственного изолятора ему не оказывают в должной мере реабилитацию, восстановление функции руки", - заявил Полозов.

"Кроме того, мы настаиваем на том, чтобы в отношении двух других военнопленных раненых Андрея Артеменко и Андрея Эйдера было проведено дополнительное независимое обследование, поскольку у них остаются вытянутые осколки в телах. Пока эти действия российская власть не выполняет", - отметил адвокат.

При этом украинских медиков к военнопленным не допускают. В то же время проводятся активные следственные действия в отношении украинских моряков. Полозов добавил, что до вчерашнего дня российские следователи знакомили адвокатов и военнопленных с новыми постановлениями о назначении экспертизы, так называемые ситуационные экспертизы.

"Фактически этой экспертизой следствие пытается подменить решение суда, поскольку экспертам предлагается оценивать доказательства и обсуждать правовую сторону вопроса, что недопустимо", - отметил Полозов и сообщил, что все адвокаты выступали против проведения экспертизы.

По его словам, во второй половине мая планируется проведение слушаний в апелляционной инстанции о продлении меры пресечения по заявлениям, поданным в апреле. Кроме того, сторона защиты ожидает, что во второй половине мая состоится ознакомление военнопленных и адвокатов с уже проведенными экспертизами.

Читайте также:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Напомним: