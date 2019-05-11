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Гройсман готов возглавлять Кабмин и после выборов Рады

Суббота, 11 мая 2019, 10:08
Гройсман готов возглавлять Кабмин и после выборов Рады

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что готов снова возглавить правительство после парламентских выборов.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"У меня есть понимание, что делать дальше, и я могу возглавлять правительство. Если украинский народ решит, что я и сформированная нами команда будут достойны представлять их интересы и реализовывать те задачи, которые люди перед нами ставят, то я готов буду возглавить правительство", - сказал Гройсман.

В то же время, он подчеркнул, что важным является формирование после выборов сильной и сплоченной коалиции.

"Потому что эффективность правительства зависит от того, насколько оно может опираться на парламентское большинство", - констатировал премьер.

В то же время, отвечая на вопрос, планирует ли уходить с поста на период предвыборной кампании, он сказал: "Мы проанализируем, и я буду действовать так, как определено законом. Кампания кампанией, но государство - это гораздо важнее. Я лучше буду меньше участвовать в предвыборной кампании и делать все для того, чтобы в стране была стабильность, чем наоборот. Я буду находить здоровый баланс. Но главное - чтобы не было нарушений закона, и я это четко понимаю".

Премьер отметил, что такая же позиция будет и по остальным министрам, так как, по его мнению, каждый член правительства вправе определять свое политическое будущее.

"Единственное, что для меня будет абсолютно четко: не путать государственное с политическим. Если это будет каким-то образом влиять на дестабилизацию работы правительства или что-то другое, то такой министр должен взять производственный отпуск и работать в политике", - констатировал Гройсман.

В то же время, он заявил, что в настоящее время не видит таких угроз.

"Вы знаете, я часто встречаюсь с министрами, и мы говорим об этом. Я заявил свою позицию, которая заключается в том, что правительство работает дальше, и он (министр – ИФ) должен выполнять свои функции, потому что есть много задач, которые нужно решать", - сказал премьер.

Напомним:

  • В апреле Гройсман заявил, что покинет команду президента Петра Порошенко и примет участие в выборах в Верховную Раду с новой политической силой.
  • Впоследствии он рассказал, что собирает людей в команду со всей Украины, а его новая политсила будет центристской.
  • Также Гройсман сказал, что, если не будет идеологических разногласий, то он готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации, а также с другими ветвями власти ради развития страны.

Украинская правда
Темы: Гройсманвиборы
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