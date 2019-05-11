Аслунд призвал Зеленского не встречаться с "частным юристом Трампа"

4007 просмотров
Суббота, 11 мая 2019, 22:59

Аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд раскритиковал действия персонального адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в отношении Украины и призвал победителя второго тура президентских выборов Владимира Зеленского не встречаться с ним.

По словам Аслунда, которые приводит "Голос Америки", Джулиани "не занимает никакой государственной должности в США, а является частным юристом".

"Руди Джулиани является частным юристом Дональда Трампа. У него нет никакой официальной должности. Джулиани никогда не смог бы получить какое-либо одобрение в Конгрессе из-за своих международных клиентов, которых он отказывается назвать", - отметил эксперт.

При этому среди клиентов частного юриста Трампа Аслунд назвал мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Также Аслунд заявил, что Джулиани "различными интригами добивался увольнения из Украины образцового посла Мари Йованович за две недели".

Он назвал абсурдными обвинения против экс-вице-президента Джо Байдена, деятельность которого привлекла внимание Джулиани.

"Единственным моментом является то, что вице-президент Байден в согласии с международным консенсусом, добивался увольнения генпрокурора Виктора Шокина, который в целом воспринимается как полностью коррумпированный, а во время пребывания в должности генпрокурор не проводил ни одного серьезного расследования или преследования", - отметил Аслунд, добавив, что действующий генпрокурор Луценко "пошел тем же путем". 

Напомним:

  • 10 мая адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что планирует приехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
  • Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Украина Зеленский Луценко


powered by lun.ua
Материалы по теме
Адвокат Трампа назвал Лещенко среди тех, из-за кого не поехал в Украину 11 мая 2019, 19:36
Дипломат о заявлении Джулиани: Команде Зеленского придется играть в тонкую игру 11 мая 2019, 14:45
Волкер: Россия ухудшила жизнь русскоязычных на Донбассе 11 мая 2019, 10:21
Все новости
Главные новости
У Зеленского рассказали, как будут сотрудничать с Верховной Радой
Садового переизбрали лидером "Самопомочи"
В воскресенье в Киеве изменят движение транспорта: марафон
"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу
Все новости
психология

6 простых цитат, которые заставят вас задуматься над методами воспитания детей

еда

Почему не стоит бояться здоровых углеводов

исследование

Пиво после вина или вино после пива?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів