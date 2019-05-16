Реклама "правительства Гройсмана" стоила украинцам 36 миллионов – ЧЕСНО

Реклама правительства, под руководством премьер-министра Владимира Гройсмана, в 2019 году стоила налогоплательщикам 35,94 миллиона гривен.

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

Отмечается, что весной в правительстве запустили лозунг "Украина - это не просто место на карте", которые продвигают за государственные средства, а также параллельно наружную рекламу для премьера размещает общественная организация.

"Первое - это использование админресурса, второе - обход прозрачных правил финансирования деятельности политиков", - заявили активисты.

инфографика ЧЕСНО

Так, согласно объявлению о тендере на сайте "Prozorro", в 2019 году расходы на печать газеты "Урядовый курьер" достигнут 19,5 миллиона гривен.

По данным общественного движения, это на 5 млн больше, чем в прошлом году.

В частности, реклама "правительства Гройсмана" содержится в спецвыпуске названием "Правительственные новости" и печатается за отдельные деньги из государственного бюджета (там рассказывают о реформах, децентрализации и т.д.).

"В начале года в правительстве сообщили, что на печать спецвыпусков с рекламой Гройсмана потратили 1,8 миллиона гривен. Эти приложения к "Урядовому курьеру" приспосабливают к конкретным областей Украины ", - рассказали в "ЧЕСНО".

фото ЧЕСНО

В организации добавили, что кроме того в 2018 году ГП "Редакция газеты "Урядовый курьер" потратило на доставку спецвыпусков с рекламой "правительства Гройсмана" к читателям 3,5 миллиона гривен. А с мая по декабрь в 2019-м за эти услуги заплатят почти вдвое больше - 6,8 миллиона гривен.

Кроме того сообщается, что с 2018 года на рекламных щитах с логотипом "правительства Гройсмана" за счет налогоплательщиков популяризировали результаты реформ, а теперь появился лозунг: "Украина - это не просто место на карте".

В "ЧЕСНО" рассказали, что по условиям тендера, реклама, оплаченная из государственного бюджета, будет висеть до начала парламентской кампании. Ее размещения с апреля до конца июля будет стоить 13,4 миллиона гривен.

Сообщается, что в прошлом году за полгода размещения рекламы на бордах отдали 7,7 миллиона бюджетных средств.

фото ЧЕСНО

По данным Движения, еще 2,3 млн гривен бюджетных средств до конца года будет потрачено на публикацию правительственной рекламы в СМИ, в прошлом году сумма составляла более 1,5 миллиона.

"Кроме расходования на рекламу средств налогоплательщиков, весной 2019 года появились и частные инициативы по популяризации "правительства Гройсмана". Речь идет об общественной организации "Общественное движение "Украинский стратегия" и рекламные кампании в Facebook от страницы "GoGro"", - заявили в "ЧЕСНО".

Сообщается, что указанную общественную организацию основали нардеп от БПП Вадим Денисенко, министр Кабинета министров Александр Саенко и малоизвестный политик Евгений Золотарев, которые не прокомментировали свою причастность к этой ОО.

"Ведение рекламной кампании через общественную организацию является способом избежать прозрачной отчетности о происхождении средств на нее. Ведь, если бы для Владимира Гройсмана рекламу размещали от имени партии, то должны отчитаться НАПК о лицах, которые финансируют эту деятельность", - объясняют активисты.

Они добавили, что также с 2018 года активизировалось продвижение премьер-министра в Facebook, где рекламу Гройсмана публикуют на нескольких страницах.

фото ЧЕСНО

В частности, в конце марта в Facebook появилась страница - "GoGro", имеющая целью "поддерживать проевропейский курс правительства Гройсмана".

По данным общественного движения, эта страница постоянно ведет несколько рекламных кампаний стоимостью до 100 долларов.

Напомним: