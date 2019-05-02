В штабе ООС рассказали, какие населенные пункты вернули под контроль Украины за год

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Четверг, 2 мая 2019, 11:06
Укринформ

С начала действия Операции объединенных сил украинские военные вернули три населенных пункта под украинский контроль.

б этом сообщил командующий ООС Сергей Наев, передает пресс-служба штаба.

"С начала операции объединенных сил: не нарушая Минских договоренностей, возвращено под контроль около 24 км2 территории, в том числе 3 населенных пункта (хутор Вольное, Южное, Шумы)", - говорится в сообщении.

Также в штабе ООС рассказали, что за год проверили на наличие взрывоопасных предметов почти 4576,7 га; уничтожили 52655 взрывоопасных предметов; восстановили 1000 га территорий, которые уже используются в хозяйственных целях.

Кроме того, украинские военные изъяли из незаконного оборота 374 единицы оружия, около 252 кг взрывчатки, более 300 000 боеприпасов, а также изъяли в пользу государства материальные ценности, которые использовались незаконным способом, стоимостью около 274 миллионов гривен.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс ОРДЛО
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