Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В штабе ООС рассказали, какие населенные пункты вернули под контроль Украины за год

Четверг, 2 мая 2019, 11:06
В штабе ООС рассказали, какие населенные пункты вернули под контроль Украины за год
Укринформ

С начала действия Операции объединенных сил украинские военные вернули три населенных пункта под украинский контроль.

б этом сообщил командующий ООС Сергей Наев, передает пресс-служба штаба.

"С начала операции объединенных сил: не нарушая Минских договоренностей, возвращено под контроль около 24 км2 территории, в том числе 3 населенных пункта (хутор Вольное, Южное, Шумы)", - говорится в сообщении.

Также в штабе ООС рассказали, что за год проверили на наличие взрывоопасных предметов почти 4576,7 га; уничтожили 52655 взрывоопасных предметов; восстановили 1000 га территорий, которые уже используются в хозяйственных целях.

Кроме того, украинские военные изъяли из незаконного оборота 374 единицы оружия, около 252 кг взрывчатки, более 300 000 боеприпасов, а также изъяли в пользу государства материальные ценности, которые использовались незаконным способом, стоимостью около 274 миллионов гривен.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: