Выборы Рады могут пройти 21-го или 28 июля
Лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что досрочные выборы Верховной Рады могут состояться 21 июля.
Об этом он сказал журналистам под Администрацией президента после консультаций нового президента Владимира Зеленского с лидерами фракций относительно роспуска парламента.
"Мы рассчитываем, что будет изменено избирательное законодательство. Мы идем на досрочные выборы для того, чтобы побеждать", – отметил Ляшко.
На вопрос, когда состоятся выборы, лидер "радикалов" ответил: "Я думаю, что указ президента ... Сейчас по результатам разговора он направит письмо главе парламента о проведении внеочередного заседания Верховной Рады для изменения избирательного законодательства".
"Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра. Выборы – на 21 июля", – заявил Ляшко.
"Я считаю: нечего тянуть, выборы надо проводить. Но важно изменить избирательную систему", – добавил он.
В свою очередь, первая вице-спикер парламента Ирина Геращенко сказала, что досрочные выборы народных депутатов могут состояться и 28 июля.
Ляшко также пожаловался: "Стандарты прозрачности и открытости, которые нам обещала новая власть, их нет. Телефон забрали. Никто не захотел, чтобы в прямом эфире люди видели эти консультации".
"Поверьте мне, это было увлекательное зрелище, о котором мы обязательно когда-нибудь расскажем", – заверил лидер "Радикальной партии".
Глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что партия Петра Порошенко готова к выборам.
"Блок Петра Порошенко "Солидарность" готов к досрочным парламентским выборам и обязательно будет принимать в них участие. Относительно юридического аспекта (в роспуске Верховной Рады – ред.) – есть нарушение Конституции. Но выборов не боимся, к ним готовы", - сказал он.
Лидер фракции "Народного фронта" Максим Бурбак заявил, что основания для роспуска Верховной Рады нет.
"Никаких оснований (для роспуска Рады – ред.) я не вижу. Поэтому считаю, что это больше политическое решение для того, чтобы запустить перевыборы в Верховную Раду, воспользовавшись рейтингом. Вполне логично, что Зеленский хочет завести депутатскую фракцию в Верховную Раду", - сказал он.
В то же время Бурбак добавил, что "Народный фронт" пойдет на выборы.
"Депутаты "Народного фронта" приняли решение об участии в сомнительных досрочных выборах. Никто за кресла не держится. Мы готовы отстаивать тот курс и те идеи, которые мы с 2014 года отстаиваем в парламенте", - подытожил Бурбак.
Напомним:
- 17 мая фракция "Народного фронта" вышла из коалиции в Верховной Раде – и спикер Андрей Парубий объявил о начале 30-дневного срока формирования новой коалиции. Якобы так действующие нардепы пытались избежать роспуска Верховной Рады.
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу шестого президента Украины.
- В инаугурационной речи он заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва, но указ об этом еще не обнародован.
- На 21 мая Зеленский пригласил руководителей фракций провести консультации по поводу роспуска парламента.