Новости 27 мая: Зеленский на фронте, а актеры "Квартала" почти в Раде

Президент Зеленский впервые съездил на Луганщину с рабочим визитом, Россия не будет освобождать украинских моряков, а в Украине появился окончательный вариант нового правописания, — новости, которые были актуальны 27 мая.

Об иске к Зеленскому

Верховный суд отказался открывать производство по иску против Зеленского касательно его указа о роспуске Рады — потому что "это юрисдикция Конституционного суда".

О "Слуге народа"

Дмитрий Разумков стал главой партии "Слуга народа" — в политсиле определились с руководством.

О реакции России на суд ООН

Россия не будет освобождать украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива, несмотря на решение Международного трибунала ООН, — об этом заявил пресс-секретарь Путина.

О Зеленском и ООС

Президент Зеленский впервые съездил на Луганщину с рабочим визитом — там он осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

О "индике" и правописании

Итак, наконец-то появился окончательный вариант нового украинского правописания! Мы разобрались в нем и теперь уверенно можем вам сказать — писать "индик" не нужно. Вы можете удалять свои мемы.

Рассказываем, какие нормы таки попали в финальную версию нового украинского правописания.

О бунте в колонии Одессы

В одесской исправительной колонии произошли беспорядки — местные СМИ писали о побеге нескольких человек и пожаре в здании.

Об актерах "Квартала" и политике

От "Слуги народа" в Раду планируют баллотироваться актер Юрий Корявченков, более известный по прозвищу Юзик, и несколько участников "Лиги смеха".

О Садовом

"Хотят лишить город легитимного мэра и грабить с размахом", - городской голова Львова Садовый заявил, что его хотят отстранить от должности.