Новости 27 мая: Зеленский на фронте, а актеры "Квартала" почти в Раде
Президент Зеленский впервые съездил на Луганщину с рабочим визитом, Россия не будет освобождать украинских моряков, а в Украине появился окончательный вариант нового правописания, — новости, которые были актуальны 27 мая.
Об иске к Зеленскому
Верховный суд отказался открывать производство по иску против Зеленского касательно его указа о роспуске Рады — потому что "это юрисдикция Конституционного суда".
О "Слуге народа"
Дмитрий Разумков стал главой партии "Слуга народа" — в политсиле определились с руководством.
О реакции России на суд ООН
Россия не будет освобождать украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива, несмотря на решение Международного трибунала ООН, — об этом заявил пресс-секретарь Путина.
О Зеленском и ООС
Президент Зеленский впервые съездил на Луганщину с рабочим визитом — там он осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.
О "индике" и правописании
Итак, наконец-то появился окончательный вариант нового украинского правописания! Мы разобрались в нем и теперь уверенно можем вам сказать — писать "индик" не нужно. Вы можете удалять свои мемы.
Рассказываем, какие нормы таки попали в финальную версию нового украинского правописания.
О бунте в колонии Одессы
В одесской исправительной колонии произошли беспорядки — местные СМИ писали о побеге нескольких человек и пожаре в здании.
Об актерах "Квартала" и политике
От "Слуги народа" в Раду планируют баллотироваться актер Юрий Корявченков, более известный по прозвищу Юзик, и несколько участников "Лиги смеха".
О Садовом
"Хотят лишить город легитимного мэра и грабить с размахом", - городской голова Львова Садовый заявил, что его хотят отстранить от должности.
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