Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 27 травня: Зеленський на фронті, а актори "Кварталу" майже у Раді

Понеділок, 27 травня 2019, 21:19

Президент Зеленський вперше з'їздив на Луганщину із робочим візитом, Росія не звільнятиме українських моряків, а в Україні з'явився остаточний варіант нового правопису, — новини, що були актуальні 27 травня.

Про позов до Зеленського

Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти Зеленського щодо його указу про розпуск Ради — бо "це юрисдикція Конституційного суду".

Про "Слугу народу"

Дмитро Разумков став очільником партії "Слуга народу" — у політсилі визначилися із керівництвом.

Про реакцію Росії на трибунал ООН

Росія не звільнятиме українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки, попри рішення Міжнародного трибуналу ООН, — про це заявив прес-секретар Путіна.

Про Зеленського і ООС

Президент Зеленський вперше з'їздив на Луганщину із робочим візитом — там він оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

Про "индика" та правопис

Отже, нарешті з'явився остаточний варіант нового українського правопису! Ми розібралися у ньому і тепер впевнено можемо вам сказати — писати "индик" не потрібно. Можете видаляти свої меми.

Розповідаємо, які норми таки потрапили до фінальної версії нового українського правопису.

Про бунт в колонії Одеси

В одеській виправній колонії сталися заворушення — місцеві ЗМІ писали про втечу кількох людей та пожежу у будівлі.

Про акторів "Кварталу" та політику

Від "Слуги народу" до Ради планують балотуватися актор Юрій Корявченков, більш відомий за прізвиськом Юзик, та кілька учасників "Ліги сміху".

Про Садового

"Хочуть позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом", — міськголова Львова Садовий заявив, що його хочуть усунути з посади.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Останні новини
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
Усі новини...
Реклама: