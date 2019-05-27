Новини 27 травня: Зеленський на фронті, а актори "Кварталу" майже у Раді

Президент Зеленський вперше з'їздив на Луганщину із робочим візитом, Росія не звільнятиме українських моряків, а в Україні з'явився остаточний варіант нового правопису, — новини, що були актуальні 27 травня.

Про позов до Зеленського

Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти Зеленського щодо його указу про розпуск Ради — бо "це юрисдикція Конституційного суду".

Про "Слугу народу"

Дмитро Разумков став очільником партії "Слуга народу" — у політсилі визначилися із керівництвом.

Про реакцію Росії на трибунал ООН

Росія не звільнятиме українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки, попри рішення Міжнародного трибуналу ООН, — про це заявив прес-секретар Путіна.

Про Зеленського і ООС

Президент Зеленський вперше з'їздив на Луганщину із робочим візитом — там він оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

Про "индика" та правопис

Отже, нарешті з'явився остаточний варіант нового українського правопису! Ми розібралися у ньому і тепер впевнено можемо вам сказати — писати "индик" не потрібно. Можете видаляти свої меми.

Розповідаємо, які норми таки потрапили до фінальної версії нового українського правопису.

Про бунт в колонії Одеси

В одеській виправній колонії сталися заворушення — місцеві ЗМІ писали про втечу кількох людей та пожежу у будівлі.

Про акторів "Кварталу" та політику

Від "Слуги народу" до Ради планують балотуватися актор Юрій Корявченков, більш відомий за прізвиськом Юзик, та кілька учасників "Ліги сміху".

Про Садового

"Хочуть позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом", — міськголова Львова Садовий заявив, що його хочуть усунути з посади.