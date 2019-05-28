Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генпрокурор: Шуфрич обвинил Порошенко и Турчинова в государственной измене

Вторник, 28 мая 2019, 02:45

Народный депутат Нестор Шуфрич подал в ГПУ заявление о совершении госизмены экс-президентом Порошенко и бывшим секретарем СНБО Турчиновым.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает "Укринформ".

"Последние дни деятели прошлого начали забрасывать нас десятками заявлений о совершении преступления. Одну из них я взял с собой. Известный господин Шуфрич принес в ГПУ заявление о совершении Турчиновым и Порошенко преступления.

По его заявлению, они посмели дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю, а значит должны ответить, как он считает, по статье 111 Уголовного кодекса - это государственная измена", - рассказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что считает подачу такого заявления Шуфричем проявлением реванша. По его словам, заявления от представителей режима Януковича в правоохранительные органы - одна из причин, почему он не подал в отставку.

"Это не о Турчинове и не о Порошенко. Это о тысячах убитых и сотни тысяч сыновей, прошедших фронт. Это попытка переписать историю и сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну. И я буду оставаться здесь, несмотря на то, что это не очень популярная позиция, чтобы эти заявления ничего не имели общего с законом", - сказал генпрокурор.

Напомним:

  • Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований уже четвертое заявление о "преступлениях" бывшего главы государства Петра Порошенко.
  • 9 мая экс-заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину. 
  • 20 мая Портнов сообщил, что подал в Государственный бюро расследований заявление с обвинением президента Украины Петра Порошенко в совершении преступления. Позже он заявил, что подал еще одно заявление против Порошенко.
  • 24 мая Портнов подал в ГБР еще одно заявление против Порошенко, которое касалось отмывания средств, легализации незаконных доходов и неуплаты налогов.
  • Позже Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены президента Петра Порошенко по заявлению экс-заместителя главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураШуфричПорошенкоТурчиновгосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: