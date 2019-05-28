Генпрокурор: Шуфрич обвинил Порошенко и Турчинова в государственной измене
Народный депутат Нестор Шуфрич подал в ГПУ заявление о совершении госизмены экс-президентом Порошенко и бывшим секретарем СНБО Турчиновым.
Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает "Укринформ".
"Последние дни деятели прошлого начали забрасывать нас десятками заявлений о совершении преступления. Одну из них я взял с собой. Известный господин Шуфрич принес в ГПУ заявление о совершении Турчиновым и Порошенко преступления.
По его заявлению, они посмели дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю, а значит должны ответить, как он считает, по статье 111 Уголовного кодекса - это государственная измена", - рассказал Луценко.
Генпрокурор отметил, что считает подачу такого заявления Шуфричем проявлением реванша. По его словам, заявления от представителей режима Януковича в правоохранительные органы - одна из причин, почему он не подал в отставку.
"Это не о Турчинове и не о Порошенко. Это о тысячах убитых и сотни тысяч сыновей, прошедших фронт. Это попытка переписать историю и сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну. И я буду оставаться здесь, несмотря на то, что это не очень популярная позиция, чтобы эти заявления ничего не имели общего с законом", - сказал генпрокурор.
Напомним:
- Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований уже четвертое заявление о "преступлениях" бывшего главы государства Петра Порошенко.
- 9 мая экс-заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину.
- 20 мая Портнов сообщил, что подал в Государственный бюро расследований заявление с обвинением президента Украины Петра Порошенко в совершении преступления. Позже он заявил, что подал еще одно заявление против Порошенко.
- 24 мая Портнов подал в ГБР еще одно заявление против Порошенко, которое касалось отмывания средств, легализации незаконных доходов и неуплаты налогов.
- Позже Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены президента Петра Порошенко по заявлению экс-заместителя главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.