Генпрокурор: Шуфрич обвинил Порошенко и Турчинова в государственной измене

Народный депутат Нестор Шуфрич подал в ГПУ заявление о совершении госизмены экс-президентом Порошенко и бывшим секретарем СНБО Турчиновым.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает "Укринформ".

"Последние дни деятели прошлого начали забрасывать нас десятками заявлений о совершении преступления. Одну из них я взял с собой. Известный господин Шуфрич принес в ГПУ заявление о совершении Турчиновым и Порошенко преступления.

По его заявлению, они посмели дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю, а значит должны ответить, как он считает, по статье 111 Уголовного кодекса - это государственная измена", - рассказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что считает подачу такого заявления Шуфричем проявлением реванша. По его словам, заявления от представителей режима Януковича в правоохранительные органы - одна из причин, почему он не подал в отставку.

"Это не о Турчинове и не о Порошенко. Это о тысячах убитых и сотни тысяч сыновей, прошедших фронт. Это попытка переписать историю и сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну. И я буду оставаться здесь, несмотря на то, что это не очень популярная позиция, чтобы эти заявления ничего не имели общего с законом", - сказал генпрокурор.

Напомним: