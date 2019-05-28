Пограничники пустят Саакашвили в Украину

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Вторник, 28 мая 2019, 17:17

Оснований для недопуска бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили на территорию Украины сейчас больше нет.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины", - отметил Слободян.

По его словам, Саакашвили было запрещено пересекать границу с Украиной "как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы", а сейчас эти обстоятельства исчезли.

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Напомним:

  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
  • Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.
  • Экс-губернатор может вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.
  • 21 апреля экс-президент Грузии лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину.
  • В ответ государственная пограничная служба отметила, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию Украины.
  • Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
  • Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Украинская правда

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Темы: Саакашвили Пограничная служба Украина Зеленский


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