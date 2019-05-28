Пограничники пустят Саакашвили в Украину
Оснований для недопуска бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили на территорию Украины сейчас больше нет.
Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.
"Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины", - отметил Слободян.
По его словам, Саакашвили было запрещено пересекать границу с Украиной "как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы", а сейчас эти обстоятельства исчезли.
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Напомним:
- 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
- Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.
- Экс-губернатор может вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.
- 21 апреля экс-президент Грузии лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину.
- В ответ государственная пограничная служба отметила, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию Украины.
- Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
- Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
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