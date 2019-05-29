Журналисты показали, кто финансирует партию "Слугу народа"

В 2019 году украинцы "скинулись" на финансирование президентской партии "Слуга народа" на 26 миллионов гривен, еще два миллиона добавила новосозданная общественная организация.

Об этом говорится в расследовании "Слидство.Инфо".

Отмечается, что ранее партия "Слуга народа" называлась "Партией решительных перемен", которую основали в апреле 2016 года, а с декабря 2017 новым председателем стал Иван Баканов и политсила была переименована.

Сообщается, что граждане в первом квартале 2019 года "скинулись" на партию на сумму почти 27 млн ​​гривен, еще 2 миллиона заплатила созданная в конце 2018 года общественная организация.

"Первый взнос "Слуге народа" в 2018 году сделал основатель адвокатского бюро "Качура Лоерс" - 4600 гривен. В конце 2018 года еще пять человек перечислили партии в целом почти 435 000 гривен. Среди них - сотрудники юридических компаний, в частности, "Катеринчук, Моор и партнеры" и "Хиллмонт Партнерс"", - говорится в расследовании.

В издании добавляют, что один из них, Сергей Нижний ранее был помощником нардепа Николая Катеринчука. А также спонсорами стали директор "Качура Лоерс" и землячка Зеленского Светлана Пещанская.

Сообщается, что руководитель избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко также сказал, что партия имеет большую поддержку обычных людей - "физлиц", которые готовы пожертвовать небольшие суммы.

"В отчете "Слуги народа" за первый квартал этого года Слидство.Инфо насчитало 30 "физлиц". Можно ли считать это большой поддержкой, вопрос. Также удивляет общая тенденция: те же люди в один день делали по 2-3 платежа, а через время повторяли перевод", - рассказали авторы публикации.

В частности, отмечается, что киевлянин Андрей Рубашка несколькими переводами заплатил партии 1,6 миллиона гривен, столько же "сбросил" и Олег Панькив, а Екатерина Кириченко из Чернигова отдала почти 1,3 миллиона гривен.

По данным издания, зарегистрированная только в декабре 2018 года общественная организация "Лига Волонтеров" в этом году перечислила партии 2 миллиона гривен.

Отмечается, что руководитель организации Елена Кострийчук рассказала, что ОО осуществляет финансовую помощь на территории АТО.

"Людям, которые воюют там, собираем средства и отправляем им помощь", - цитирует издание женщину, уточняя, что перевод в пользу "Слуги народа" она не смогла прокомментировать.

Сообщается, что "Слуга народа" была спонсором избирательной кампании Владимира Зеленского. Она внесла денежный залог за кандидата Зеленского в Центральную избирательную комиссию - 2,5 миллиона гривен, а также выплатила 13,2 миллиона гривен в избирательный фонд кандидата на пост президента.

Кроме того, сообщается, что партия оплатила бухгалтерские услуги адвокатского бюро "Качура Лоерс" - 50 000 гривен. И отдала 330000 за пользование помещением компании "Киностолиця", которая входит в группу "95 Квартал".

В расследовании указывается, что за организацию штаба в день выборов в первом туре на Парковой аллее в Киеве партия заплатила 100 тысяч, а сама субаренда помещения обошлась партии в более 200 тысяч гривен.

Также отмечается, что партия пользуется несколькими офисами в Киеве, а также по одному в Харькове и Кривом Роге.

"Компания из группы Суркисов "МТИР Эссет Менеджмент" предоставляет партии офис на 30 квадратов в столице, стоимость которого не отметили. Также в Киеве "Слуга народа" пользуется помещением адвокатского бюро "Качура Лоерс" - бесплатно. Это - спонсорская помощь, которую оценили в 27 тысяч гривен за три месяца", - говорится в расследовании.

Сообщается, что кроме того, "Слуга народа" арендовала офис в Киеве в компании "Амадеус Ко", которую СМИ связывали с выделением земли под строительство "вертолетной площадки" Януковича, и еще одно помещение - у предпринимателя и экс-депутата Олега Шевчука.

Авторы добавляют, что в целом за первый квартал этого года партия заплатила за аренду киевской недвижимости более 570 тысяч гривен. Помещение в Кривом Роге и Харькове обходятся партии в 36 и 92 тысяч гривен соответственно.

Отмечается, что ранее журналисты застали Зеленского у офиса на улице Белорусской в ​​Киеве, но данных об этом помещения в финотчете партии нет.

Напомним: