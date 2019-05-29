Журналисты показали, кто финансирует партию "Слугу народа"
В 2019 году украинцы "скинулись" на финансирование президентской партии "Слуга народа" на 26 миллионов гривен, еще два миллиона добавила новосозданная общественная организация.
Об этом говорится в расследовании "Слидство.Инфо".
Отмечается, что ранее партия "Слуга народа" называлась "Партией решительных перемен", которую основали в апреле 2016 года, а с декабря 2017 новым председателем стал Иван Баканов и политсила была переименована.
Сообщается, что граждане в первом квартале 2019 года "скинулись" на партию на сумму почти 27 млн гривен, еще 2 миллиона заплатила созданная в конце 2018 года общественная организация.
"Первый взнос "Слуге народа" в 2018 году сделал основатель адвокатского бюро "Качура Лоерс" - 4600 гривен. В конце 2018 года еще пять человек перечислили партии в целом почти 435 000 гривен. Среди них - сотрудники юридических компаний, в частности, "Катеринчук, Моор и партнеры" и "Хиллмонт Партнерс"", - говорится в расследовании.
В издании добавляют, что один из них, Сергей Нижний ранее был помощником нардепа Николая Катеринчука. А также спонсорами стали директор "Качура Лоерс" и землячка Зеленского Светлана Пещанская.
Сообщается, что руководитель избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко также сказал, что партия имеет большую поддержку обычных людей - "физлиц", которые готовы пожертвовать небольшие суммы.
"В отчете "Слуги народа" за первый квартал этого года Слидство.Инфо насчитало 30 "физлиц". Можно ли считать это большой поддержкой, вопрос. Также удивляет общая тенденция: те же люди в один день делали по 2-3 платежа, а через время повторяли перевод", - рассказали авторы публикации.
В частности, отмечается, что киевлянин Андрей Рубашка несколькими переводами заплатил партии 1,6 миллиона гривен, столько же "сбросил" и Олег Панькив, а Екатерина Кириченко из Чернигова отдала почти 1,3 миллиона гривен.
По данным издания, зарегистрированная только в декабре 2018 года общественная организация "Лига Волонтеров" в этом году перечислила партии 2 миллиона гривен.
Отмечается, что руководитель организации Елена Кострийчук рассказала, что ОО осуществляет финансовую помощь на территории АТО.
"Людям, которые воюют там, собираем средства и отправляем им помощь", - цитирует издание женщину, уточняя, что перевод в пользу "Слуги народа" она не смогла прокомментировать.
Сообщается, что "Слуга народа" была спонсором избирательной кампании Владимира Зеленского. Она внесла денежный залог за кандидата Зеленского в Центральную избирательную комиссию - 2,5 миллиона гривен, а также выплатила 13,2 миллиона гривен в избирательный фонд кандидата на пост президента.
Кроме того, сообщается, что партия оплатила бухгалтерские услуги адвокатского бюро "Качура Лоерс" - 50 000 гривен. И отдала 330000 за пользование помещением компании "Киностолиця", которая входит в группу "95 Квартал".
В расследовании указывается, что за организацию штаба в день выборов в первом туре на Парковой аллее в Киеве партия заплатила 100 тысяч, а сама субаренда помещения обошлась партии в более 200 тысяч гривен.
Также отмечается, что партия пользуется несколькими офисами в Киеве, а также по одному в Харькове и Кривом Роге.
"Компания из группы Суркисов "МТИР Эссет Менеджмент" предоставляет партии офис на 30 квадратов в столице, стоимость которого не отметили. Также в Киеве "Слуга народа" пользуется помещением адвокатского бюро "Качура Лоерс" - бесплатно. Это - спонсорская помощь, которую оценили в 27 тысяч гривен за три месяца", - говорится в расследовании.
Сообщается, что кроме того, "Слуга народа" арендовала офис в Киеве в компании "Амадеус Ко", которую СМИ связывали с выделением земли под строительство "вертолетной площадки" Януковича, и еще одно помещение - у предпринимателя и экс-депутата Олега Шевчука.
Авторы добавляют, что в целом за первый квартал этого года партия заплатила за аренду киевской недвижимости более 570 тысяч гривен. Помещение в Кривом Роге и Харькове обходятся партии в 36 и 92 тысяч гривен соответственно.
Отмечается, что ранее журналисты застали Зеленского у офиса на улице Белорусской в Киеве, но данных об этом помещения в финотчете партии нет.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.
- В частности сообщалось, что в Верховную Раду планирует баллотироваться актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик), а также несколько участников "Лиги смеха".
- Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", партию "Слуга народа" готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.
- За "Оппозиционная платформу - За жизнь" готовы проголосовать 10,5% опрошенных, БПП Солидарность - 8,8%, Батькивщину - 7,3%, партию "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партию Святослава Вакарчука ( " голос "- ред.) - 4,6%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.
- 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
- Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.
- В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленского.
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