Журналісти показали, хто фінансує партію "Слуга народу"

У 2019 році українці "скинулися" на фінансування президентської партії "Слуга народу" на 26 мільйонів гривень, ще два мільйони додала новостворена громадська організація.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо".

Зазначається, що раніше партія "Слуга народу" називалася "Партією рішучих змін", яку заснували у квітні 2016 року, а з грудня 2017 року новим головою став Іван Баканов і політсила була перейменована.

Повідомляється, що громадяни в першому кварталі 2019 року скинулися на партію на суму майже 27 мільйонів гривень, ще 2 мільйони заплатила створена наприкінці 2018 року громадська організація.

"Перший внесок "Слузі народу" у 2018 році зробив засновник адвокатського бюро "Качура Лоєрс" — 4 тисячі 600 гривень. Наприкінці 2018 року ще п’ятеро людей перерахували партії загалом майже 435 тисяч гривень. Серед них — співробітники юридичних компаній, зокрема, "Катеринчук, Моор і партнери" та "Хіллмонт Партнерс"", - йдеться у розслідуванні.

У виданні додають, що один із них, Сергій Нижний раніше був помічником нардепа Миколи Катеринчука. А також спонсорами стали директор "Качура Лоєрс" та землячка Зеленського Світлана Піщанська.

Повідомляється, що керівник виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко також казав, що партія має велику підтримку звичайних людей — "фізосіб", які готові пожертвувати невеликі суми.

"У звіті "Слуги народу" за перший квартал цього року Слідство.Інфо нарахувало 30 "фізосіб". Чи можна вважати це великою підтримкою, питання. Також дивує загальна тенденція: ті самі люди в один день робили по 2-3 платежі, а через який час повторювали перекази", - розповіли автори публікації.

Зокрема, зазначається, що киянин Андрій Рубашка кількома переказами заплатив партії 1,6 мільйона гривень, стільки ж "скинув" й Олег Паньків, а Катерина Кириченко з Чернігова віддала майже 1,3 мільйона гривень.

За даними видання, зареєстрована лише в грудні 2018 року громадська організація "Ліга Волонтерів" цьогоріч перерахувала партії 2 мільйони гривень.

Зазначається, що керівниця організації Олена Кострійчук розповіла, що ГО здійснює фінансову допомогу на території АТО.

"Людям, які воюють там, збираємо кошти та відправляємо їм допомогу", - цитує видання жінку, уточнюючи, що переказ на користь "Слуги народу" вона не змогла прокоментувати.

Повідомляється, що "Слуга народу" була спонсором виборчої кампанії Володимира Зеленського. Вона внесла грошову заставу за кандидата Зеленського до Центральної виборчої комісії — 2,5 мільйони гривень, а також сплатила 13,2 мільйона гривень у виборчий фонд кандидата на пост президента.

Крім того, повідомляється, що партія оплатила бухгалтерські послуги адвокатського бюро "Качура Лоєрс" — 50 тисяч гривень. І віддала 330 тисяч за користування приміщенням компанії "Кіностолиця", яка входить у групу "95 Квартал".

У розслідуванні вказується, що за організацію штабу в день виборів у першому турі на Парковій алеї в Києві партія заплатила 100 тисяч, а сама суборенда приміщення обійшлася партії в понад 200 тисяч гривень.

Також зазначається, що партія користується декількома офісами в Києві, а також має по одному в Харкові та Кривому Розі.

"Компанія з групи Суркісів "Мтір ессет менеджмент" надає партії офіс на 30 квадратів у столиці, вартість якого не зазначили. Також у Києві "Слуга народу" користується приміщенням адвокатського бюро "Качура Лоєрс" — безоплатно. Це — спонсорська допомога, яку оцінили у 27 тисяч гривень за три місяці", - сказано у розслідуванні.

Повідомляється, що крім того, "Слуга народу" орендувала офіс у Києві в компанії "Амадеус Ко", яку ЗМІ пов’язували з виділенням землі під будівництво "вертолітного майданчика" Януковича, та ще одне приміщення — в підприємця та екс-депутата Олега Шевчука.

Автори додають, що загалом за перший квартал цього року партія заплатила за оренду київської нерухомості понад 570 тисяч гривень. Приміщення в Кривому Розі та Харкові обходяться партії в 36 та 92 тисяч гривень відповідно.

Наголошується, що раніше журналісти заскочили Зеленського біля офісу на вулиці Білоруській у Києві, але даних про це приміщення у фінзвіті партії немає.

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