Синоптики объявили штормовое предупреждение
В связи с ухудшением погодных условий на западе Украины и в центральных областях синоптики объявили о первом желтом уровне опасности.
Об этом 3 мая сообщает Украинский Гидрометцентр.
"До конца дня 3 мая в западных, северных областях и Винницкой области, 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - отмечают синоптики.
В связи с этим, в Укргидрометцентре объявили І уровень опасности, желтый.
Синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.
Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.
Также сообщается, что такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.
Напомним:
- По прогнозам в субботу почти по всей Украине пройдут дожди, в воскресенье дожди вероятны только в западных регионах, ожидается теплая погода.
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