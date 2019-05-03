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Синоптики объявили штормовое предупреждение

Пятница, 3 мая 2019, 15:58
Синоптики объявили штормовое предупреждение

В связи с ухудшением погодных условий на западе Украины и в центральных областях синоптики объявили о первом желтом уровне опасности.

Об этом 3 мая сообщает Украинский Гидрометцентр.

"До конца дня 3 мая в западных, северных областях и Винницкой области, 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - отмечают синоптики.

В связи с этим, в Укргидрометцентре объявили І уровень опасности, желтый.

Синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.

 

Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Также сообщается, что такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Напомним:

  • По прогнозам в субботу почти по всей Украине пройдут дожди, в воскресенье дожди вероятны только в западных регионах, ожидается теплая погода.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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