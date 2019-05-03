Синоптики объявили штормовое предупреждение

8062 просмотра
Пятница, 3 мая 2019, 15:58

В связи с ухудшением погодных условий на западе Украины и в центральных областях синоптики объявили о первом желтом уровне опасности.

Об этом 3 мая сообщает Украинский Гидрометцентр.

"До конца дня 3 мая в западных, северных областях и Винницкой области, 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - отмечают синоптики.

В связи с этим, в Укргидрометцентре объявили І уровень опасности, желтый.

Синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.

 

Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Также сообщается, что такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Напомним:

  • По прогнозам в субботу почти по всей Украине пройдут дожди, в воскресенье дожди вероятны только в западных регионах, ожидается теплая погода.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода Украина
powered by lun.ua
Материалы по теме
Выходные будут теплыми, но с сюрпризами – синоптик 3 мая 2019, 12:12
В апреле в Киеве было 8 дней заморозков и неделя летнего тепла 2 мая 2019, 16:18
Ближайшие дни будут дождливыми и облачными - синоптики 2 мая 2019, 09:08
Все новости
Главные новости
Дату инаугурации Зеленского назначат с 14 мая – Геращенко
На марше "бессмертного полка" в Киеве ожидаются 5 тысяч человек – полиция
Блоггеры, актеры, студенты: 3000 человек подали заявки на конкурс спикера Зеленского
Полторак удивлен заявлением Коломойского о "гражданской войне"
Все новости
здоровье

4 причины высокого давления, о которых вы не задумывались раньше

Истории успеха

Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю

Опыт

Как это – быть в шаге от самоубийства

Поиск по сайту
Архив
Весь архів