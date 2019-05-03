Туск упрекнул руководящую партию Польши поставкой угля из оккупированного Донбасса

Президент Европейского совета Дональд Туск, обращаясь к толпе перед зданием Варшавского университета, упрекнул руководящую партию "Право и справедливость" поставки угля с оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Money.pl.

"Это необычно странная форма патриотизма – привозить российский уголь из оккупированного Донбасса, финансировать имперские идеи Путина, предоставляя ему 3,5 млрд злотых в год за это сырье, чтобы он мог угрожать нашим ближайшим соседям, а также травить этим углем польских детей", - заявил Туск.

При этом он ссылался на журналистское расследование издания Dziennik Gazeta Prawna о процедуре импорта в Польшу уголь из Донбасса. По данным издания, с марта 2017 года по сентябрь 2018 года в Польшу поставили 304 тысячи тонн антрацита из Донбасса. Кроме того, в Польшу попадает уголь, который добывается в России.

Издание отмечает, что импортером антрацита из Донбасса не является польское правительство, что речь идет о частных фирмах.

Сообщается, что в правительстве следят за импортом угля, однако не знают, попадает ли в Польшу уголь из оккупированного Донбасса.