Медведчук рассказал, чего Путин ждет от Зеленского
Кум Путина, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктор Медведчук заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен налаживать отношения с Российской Федерацией.
Об этом он рассказал на телеканале "112 Украина".
"Это Украине надо, это Зеленскому надо, это Зеленский должен налаживать отношения, по разным причинам, и я могу привести массу аргументов в пользу этого, а не Москве думать, как это делать. Я не думаю, что в Москве выдвигают какие-то критерии или думают о будущем, насколько оно будет сложным или простым в отношениях с новым главой государства", - заявил Медведчук.
Он напомнил, что ранее в России уже заявляли о желании восстанавливать экономические отношения с Украиной.
"Это означает, что в Москве будут смотреть на первые действия президента, какими они будут, что он будет не просто говорить, а что он будет делать. И в зависимости от этого строить отношения. Но я не думаю, что для России стоит такой критерий, что они только об этом думают – будет им сложно или просто. Я думаю, что это не их задача. Это задача больше Украины – вопросы взаимоотношений с Россией", - заявил Медведчук.
Напомним:
- Медведчук предлагал Зеленскому в случае победы на выборах заключить соглашение с Москвой и восстановить экономические отношения с Россией. Он настаивал на прямых переговорах Киева с пророссийскими главарями оккупированных территорий.
- Владимир Зеленский, дебатируя с Петром Порошенко, обещал сделать все, чтобы закончить войну. Но в день выборов, когда уже были данные экзит-полов относительно второго тура, представитель его штаба Дмитрий Разумков сказал, что закончить войну быстро не удастся.
- Президента РФ Владимира Путина Зеленский называл врагом, хотя ранее выражал готовность к переговорам с ним.
- В команде Владимира Зеленского ранее заявляли, что он исключил бы кума президента России Виктора Медведчука из переговоров по мирному урегулированию на востоке Украины. Медведчук отвечал, что вывести его из переговорного процесса по Донбасса невозможно.
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