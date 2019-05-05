Медведчук рассказал, чего Путин ждет от Зеленского

Кум Путина, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктор Медведчук заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен налаживать отношения с Российской Федерацией.

Об этом он рассказал на телеканале "112 Украина".

"Это Украине надо, это Зеленскому надо, это Зеленский должен налаживать отношения, по разным причинам, и я могу привести массу аргументов в пользу этого, а не Москве думать, как это делать. Я не думаю, что в Москве выдвигают какие-то критерии или думают о будущем, насколько оно будет сложным или простым в отношениях с новым главой государства", - заявил Медведчук.

Он напомнил, что ранее в России уже заявляли о желании восстанавливать экономические отношения с Украиной.

"Это означает, что в Москве будут смотреть на первые действия президента, какими они будут, что он будет не просто говорить, а что он будет делать. И в зависимости от этого строить отношения. Но я не думаю, что для России стоит такой критерий, что они только об этом думают – будет им сложно или просто. Я думаю, что это не их задача. Это задача больше Украины – вопросы взаимоотношений с Россией", - заявил Медведчук.

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