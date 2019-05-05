Израильские силы обороны нанесли серию ударов по сектору Газа с суши и с воздуха, после того, как в направлении Израиля было выпущено около 250 ракет.

Об этом пишет The Times of Israel.

Армия заявила, что десятки снарядов из сектора Газа были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В результате обстрела, как сообщается, пострадали по меньшей мере 3 человека.

После этого вооруженные силы Израиля заявили, что нанесли удары по более чем 100 целям в секторе Газа, принадлежащим движению ХАМАС.

По сообщению военных, были атакованы несколько соединений ХАМАС в городе Газа, которые использовались для учений и производства оружия.

Одно из них якобы использовалось военно-морскими силами организации. Кроме того под удар попали несколько соединений Исламского джихада на территории Сектора и ряд ракетных установок на аванпостах вдоль границы.

В результате погибли 2 мужчин, которые, как сообщалось, были операторами ракетных установок.

Также, как заявляет турецкое информационное агентство Anadolu в результате израильских ударов пострадало здание, в котором находился их офис. Турция назвала это "преступлением против человечества".

Европейский Союз призвал немедленно прекратить ракетные удары по Израилю со стороны сектора Газа.

"Ракетный огонь из Газы в сторону Израиля должен быть немедленно прекращен. Срочно необходима деэскалация этой опасной ситуации для обеспечения защиты жизни мирных жителей. Израильтяне и палестинцы имеют право жить в мире, безопасности и достоинстве. Только политическое решение может положить конец насилию", - говорится в заявлении спикера внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.