Карпаты засыпает снегом

В Ивано-Франковской области в Верховинском районе выпал снег.

Соответствующее видео опубликовал председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк в Facebook, передает "Укринформ".

"Утро 7 мая 2019 года Верховинский район, Буковецкий перевал. В горах интересно и весело, кто не жил в горах не поймет", - отметил Шкиндюк.

Сообщается, что на Прикарпатье 7 мая объявили штормовое предупреждение. Ожидается значительный дождь, в горах с мокрым снегом, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с. (1 уровень опасности, желтый).

В Карпатах сильные заморозки в воздухе 0-3° (2 уровень опасности, оранжевый), что может вызвать скользкость на дорогах.

Отмечается, что видимость на автодорогах ограничена. От сильных порывов ветра возможно падение деревьев и электроопор на проезжие части дорог.

Ночью 8-9 мая в западных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0-3° (1 уровень опасности, желтый).