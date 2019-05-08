9 мая половину страны зальют дожди, на остальной будет солнечно

1502 просмотра
Среда, 8 мая 2019, 14:38

9 мая в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях будет солнечно и сухо, на остальной территории пройдут дожди, местами с грозами.

Об этом сообщила cиноптик Наталья Диденко в Facebook.

"Температура воздуха повысится и в течение дня составит относительно комфортные +14+18 градусов, а на востоке и севере даже до +20 градусов. Ночь, конечно, будет холоднее, +5+9 градусов, на востоке +7+13 градусов. В Западных областях ночью холоднее, +1+5 градусов, местами заморозки 0-3 градуса", - отмечает синоптик.

В Киеве 9 мая прояснится и потеплеет, только к вечеру увеличится облачность и возможны осадки.

Температура воздуха достигнет +15+18 градусов.

"До конца недели в столице уже так и будет тепло, но перспективы быть солнечным есть разве что у ближайшего воскресенья, потому что 10 и 11 мая – преимущественно влажные, с периодически дождями", - отмечает Диденко.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
Карпаты засыпает снегом 7 мая 2019, 10:18
Синоптики прогнозируют “не комфортную" погоду: дожди, мокрый снег и холод 7 мая 2019, 08:31
В Украину идет циклон Ксеркс, синоптики предупреждают о температурных качеля 6 мая 2019, 18:03
Все новости
Главные новости
Украинцев, которые получили паспорта РФ, хотят лишить пенсии и пособия
Кабмин назначил нового руководителя налоговой
Военным ООС увеличили зарплаты
ООС: Боевики били из минометов, артиллерии и БМП, есть погибшие и раненые
Все новости
здоровье

Когда стоит проверить слух и как его сохранить

Фото

14 удивительных вещей, которые были найдены в багаже в аэропортах

Instagram дня

Умные иллюстрации из обычных ежедневных предметов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів