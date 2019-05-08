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9 мая половину страны зальют дожди, на остальной будет солнечно

Среда, 8 мая 2019, 14:38
9 мая половину страны зальют дожди, на остальной будет солнечно

9 мая в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях будет солнечно и сухо, на остальной территории пройдут дожди, местами с грозами.

Об этом сообщила cиноптик Наталья Диденко в Facebook.

"Температура воздуха повысится и в течение дня составит относительно комфортные +14+18 градусов, а на востоке и севере даже до +20 градусов. Ночь, конечно, будет холоднее, +5+9 градусов, на востоке +7+13 градусов. В Западных областях ночью холоднее, +1+5 градусов, местами заморозки 0-3 градуса", - отмечает синоптик.

В Киеве 9 мая прояснится и потеплеет, только к вечеру увеличится облачность и возможны осадки.

Температура воздуха достигнет +15+18 градусов.

"До конца недели в столице уже так и будет тепло, но перспективы быть солнечным есть разве что у ближайшего воскресенья, потому что 10 и 11 мая – преимущественно влажные, с периодически дождями", - отмечает Диденко.

Украинская правда
Темы: погода
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