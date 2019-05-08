9 травня половину країни заллють дощі, на іншій буде сонячно

9 травня у західній частині України, у Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях буде сонячно і сухо, на решті території пройдуть дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"Температура повітря підвищиться і протягом дня становитиме відносно комфортні +14+18 градусів, а на сході та півночі навіть до +20 градусів. Ніч, звичайно, буде холодніша, +5+9 градусів, на сході +7+13 градусів. У західних областях вночі найхолодніше, +1+5 градусів, подекуди заморозки 0-3 градуси", - відзначає синоптик.

У Києві 9 травня проясниться і потеплішає, лише надвечір збільшиться хмарність і можливі опади.

Температура повітря досягне +15+18 градусів.

"До кінця тижня у столиці вже так і буде тепло, але перспективи бути сонячною є хіба що у найближчої неділі, бо 10 та 11 травня – переважно вологі, з періодичними дощами", - відзначає Діденко.