На Волыни избили журналистов и повредили камеру

В селе Свитязь Шацкого района Волынской области в среду вечером неизвестные напали на съемочную группу из Луцка.

Как сообщает полиция области, после 21 часов среды на линию "102" поступило сообщение, что в селе Свитязь неизвестные лица нанесли телесные повреждения съемочной группе одной из телерадиокомпаний из Луцка, повредили телекамеру и открыто завладели документами и личными вещами телеоператора.

Отмечается, что на место происшествия сразу же выехали руководство и группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отделения полиции, ответственные сотрудники и следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в области.

Сведения о происшествии внесли в ЕРДР по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 1 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полиция проводит мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению этих преступлений и привлечение их к ответственности.