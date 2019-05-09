На Волині побили журналістів і пошкодили камеру

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Четвер, 9 травня 2019, 16:02

У селі Світязь Шацького району Волинської області в середу ввечері невідомі напали на знімальну групу з Луцька.

Як повідомляє поліція області, після 21 години середи на лінію "102" надійшло повідомлення, що в селі Світязь невідомі особи нанесли тілесні ушкодження знімальній групі однієї з телерадіокомпаній з Луцька, пошкодили телекамеру та відкрито заволоділи документами та особистими речами телеоператора.

Зазначається, що на місце події одразу ж виїхали керівництво та група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, відповідальні співробітники та слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області.

Слідчі відомості внесли до ЄРДР за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 171 ( перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 1 ст. 186 (відкрите викрадення чужого майна - грабіж) та ч. 1 ст. 125 ( умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція проводить заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів та притягнення їх до відповідальності.

Українська правда

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Теми: Волинська область ЗМІ поліція


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