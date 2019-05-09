Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Волині побили журналістів і пошкодили камеру

Четвер, 9 травня 2019, 16:02

У селі Світязь Шацького району Волинської області в середу ввечері невідомі напали на знімальну групу з Луцька.

Як повідомляє поліція області, після 21 години середи на лінію "102" надійшло повідомлення, що в селі Світязь невідомі особи нанесли тілесні ушкодження знімальній групі однієї з телерадіокомпаній з Луцька, пошкодили телекамеру та відкрито заволоділи документами та особистими речами телеоператора.

Зазначається, що на місце події одразу ж виїхали керівництво та група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, відповідальні співробітники та слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області.

Слідчі відомості внесли до ЄРДР за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 171 ( перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 1 ст. 186 (відкрите викрадення чужого майна - грабіж) та ч. 1 ст. 125 ( умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція проводить заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів та притягнення їх до відповідальності.

Українська правда
Теми: Волинська областьЗМІполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Волинська область
ДБР взялось за офіцера, який відгамселив ногами пораненого солдата на Волині
Масштабні підтоплення зафіксували у трьох областях
На Волині також заборонили УПЦ МП
Останні новини
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
Усі новини...
Реклама: