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Мошенники подделывали лекарства для онкобольных: трое задержаны, фальсификат на миллионы изъят

Суббота, 1 июня 2019, 11:36

По факту фальсификации лекарств для онкобольных задержаны три человека, в ходе обысков изъяты поддельные медикаменты на миллионы гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

В ходе досудебного расследования по ч.2 ст. 321-1, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 368 УК Украины установлено, что гражданин Б. совместно с другими гражданами Украины и иностранцами осуществляет доставку на территорию Украины фальсифицированного онкопрепаратами Keytruda (производитель США и Австрия) и его кустарное изготовление и последующую реализацию на территории Украины и за ее пределами.

"После документирования факта незаконной реализации 6 флаконов фальсифицированного лекарственного средства Keytruda на сумму 7 тыс. долларов трое человек были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в Генпрокуратуре.

Первоочередные следственные действия, по результатам которых лицам будет сообщено о подозрении, и проведение обысков продолжаются.

Украинская правда
Темы: здоровьеГенпрокуратуракриминал
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