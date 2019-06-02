Погода в воскресенье: Грозы сместятся на север и в центр

2 июня в большинстве центральных, северных и Харьковской областях ожидаются грозы.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Сумской, Харьковской, Черкасской и Полтавской возможен град и шквалы 15-20 м/с.

По данным ГосЧС, 2-3 июня в большинстве северных, центральных, южных, Донецкой и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

В Киеве 2-3 июня - высокая пожарная опасность, в Киевской области 2-5 июня - чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

В результате осложнения погодных условий в ночь на 2 июня были обесточены 184 населенных пунктов в 7 областях (Полтавская - 46 н.п., Киевская - 40 н.п., Винницкая - 38 н.п., Черкасская - 35 н.п., Кировоградская - 15 н.п., Днепропетровская - 5 н.п. и Сумская - 5 н.п.).

По состоянию на 7:00 2 июня в Ивано-Франковской области остаются подтопленными 17 жилых домов, 41 домохозяйств и 71 приусадебный участок в 12 населенных пунктах, во Львовской - 2 жилых дома, 10 дворов и 48 приусадебных участков.