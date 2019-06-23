Выборы: ЦИК обжаловала решение суда о регистрации Онищенко

1242 просмотра
Воскресенье, 23 июня 2019, 16:55

Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного админсуда, которым ЦИК обязали зарегистрировать беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты в округе №93 на внеочередных парламентских выборах.

Об этом 23 июня сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

По мнению ЦИК, выводы первой инстанции, изложенные в решении суда, не соответствуют обстоятельствам дела. 

"Центральная избирательная комиссия не согласна с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неверным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права", - заявили в Центризбиркоме.

Напомним:

  • Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
  • Нардеп Александр Онищенко, бежавший из Украины, заявил, что намерен вернуться и принять участие в досрочных парламентских выборах по 93-му округу в Киевской области.
  • 15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, т.к. за последние 5 лет он не проживал в Украине.
  • Онищенко подал в суд на решение ЦИК, и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать его кандидатом в нардепы по округу №93 в Киевской области.
  • Решение в пользу Онищенко было принято на основании представленных им документов о том, что с 2016 года и по настоящее время Онищенко "находится за пределами государства, поскольку представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".
  • В свою очередь министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что Минмолодежи и спорта Украины с августа 2016 года и по настоящее время не направляло и не финансировало участие беглого нардепа Александра Онищенко в международных соревнованиях и он не входит в основной или резервный состав Национальной сборной команды Украины по конному спорту. 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: виборы Онищенко ЦИК суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Полиция начала производство из-за "подкупа избирателей" в Харькове 22 июня 2019, 22:13
Выборы: ЦИК дополнила список зарегистрированных кандидатов и отказала коммунистам 22 июня 2019, 21:08
Онищенко не мог представлять Украину на соревнованиях: никто не отправлял - Жданов 22 июня 2019, 17:49
Все новости
Главные новости
Полицейского, который довел до комы соратника Гриценко, взяли под домашний арест
ПЦУ наказала двух сторонников Филарета
Полицейского, который спровоцировал ДТП с тремя погибшими, отпустили под залог
Пострадавших или задержанных во время Марша равенства нет – полиция
Все новости
еда

8 причин, почему петрушку стоит добавлять в свои блюда

Кино

7 успешных и 5 провальных фильмов

исследование

Столько в среднем тратит женщина, выбирая одежду на работу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів