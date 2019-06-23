Выборы: ЦИК обжаловала решение суда о регистрации Онищенко
Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного админсуда, которым ЦИК обязали зарегистрировать беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты в округе №93 на внеочередных парламентских выборах.
Об этом 23 июня сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.
По мнению ЦИК, выводы первой инстанции, изложенные в решении суда, не соответствуют обстоятельствам дела.
"Центральная избирательная комиссия не согласна с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неверным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права", - заявили в Центризбиркоме.
Напомним:
- Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
- Нардеп Александр Онищенко, бежавший из Украины, заявил, что намерен вернуться и принять участие в досрочных парламентских выборах по 93-му округу в Киевской области.
- 15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, т.к. за последние 5 лет он не проживал в Украине.
- Онищенко подал в суд на решение ЦИК, и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать его кандидатом в нардепы по округу №93 в Киевской области.
- Решение в пользу Онищенко было принято на основании представленных им документов о том, что с 2016 года и по настоящее время Онищенко "находится за пределами государства, поскольку представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".
- В свою очередь министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что Минмолодежи и спорта Украины с августа 2016 года и по настоящее время не направляло и не финансировало участие беглого нардепа Александра Онищенко в международных соревнованиях и он не входит в основной или резервный состав Национальной сборной команды Украины по конному спорту.
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