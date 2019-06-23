Выборы: ЦИК обжаловала решение суда о регистрации Онищенко

Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного админсуда, которым ЦИК обязали зарегистрировать беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты в округе №93 на внеочередных парламентских выборах.

Об этом 23 июня сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

По мнению ЦИК, выводы первой инстанции, изложенные в решении суда, не соответствуют обстоятельствам дела.

"Центральная избирательная комиссия не согласна с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неверным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права", - заявили в Центризбиркоме.

Напомним: