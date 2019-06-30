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Воскресенье, 30 июня 2019, 13:24

В ближайшие дни в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

30 июня предупреждение распространяется на все регионы, кроме западных и северных областей, а 1 июля - на восточные, центральные, южные, Волынскую, Ровенскую и Тернопольскую области.

В понедельник осадков на территории Украины не предвидится, только переменная облачность, днем ​​температура воздуха на западе, в Киевской, Черкасской областях и на юге будет достигать +33...+ 34 градусов, на востоке - до +28.

2 июля в большинстве регионов, кроме Крыма, юга и Запорожья, ожидаются грозы, температура днем ​​снизится до +26...+28 градусов. Вместе с тем в Одесской области ожидается до +35 градусов, на Николаевщине и Херсонщине до +33.

Прогноз погоды на 1 июля
Прогноз погоды на 1 июля
 
прогноз погоды на 2 июля

3 июля грозы сместятся на юг и юго-восток страны, жара в Украине спадет до +22 на западе, +25 в центральных областях, на востоке и юге ожидается +28...+30 градусов.

 
прогноз погоды на 3 июля

Украинская правда

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Темы: погода


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