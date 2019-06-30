В ближайшие дни в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
30 июня предупреждение распространяется на все регионы, кроме западных и северных областей, а 1 июля - на восточные, центральные, южные, Волынскую, Ровенскую и Тернопольскую области.
В понедельник осадков на территории Украины не предвидится, только переменная облачность, днем температура воздуха на западе, в Киевской, Черкасской областях и на юге будет достигать +33...+ 34 градусов, на востоке - до +28.
2 июля в большинстве регионов, кроме Крыма, юга и Запорожья, ожидаются грозы, температура днем снизится до +26...+28 градусов. Вместе с тем в Одесской области ожидается до +35 градусов, на Николаевщине и Херсонщине до +33.
3 июля грозы сместятся на юг и юго-восток страны, жара в Украине спадет до +22 на западе, +25 в центральных областях, на востоке и юге ожидается +28...+30 градусов.