Все 5 обвиняемых в покушении на Гандзюк признали вину

203 просмотра
Вторник, 4 июня 2019, 01:44

Все пятеро обвиняемых в совершении покушения на общественную активистку и чиновницу из Херсона Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку о признании виновности с прокурором.

Об этом было заявлено на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области, где 3 июня рассматривали дело, пишет Радио Свобода.

По данным обвинения, подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых - Никиту Грабчук, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова - к участию в покушении.

Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием.

Их защитники также отметили, что соглашения соответствуют действующему законодательству.

Сторона обвинения просит приговорить обвиняемых к следующим срокам лишения свободы: Торбина - к 6 годам и 6 месяцам, Грабчука - к 6 годам, Вишневского и Васяновича - к 4 годам, Горбунова – к 3 годам.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Следующее заседание запланировано на 6 июня.

Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой.Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 2 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.  
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Однако позже прокуратура изменила Мангеру подозрение на заказ избиения.
  • Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: нападение на Гандзюк убийство суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Убийство Гандзюк: организатор нападения признал себя виновным 3 июня 2019, 20:57
Убийство Гандзюк: Мангеру позволили выезжать за город без предупреждения 31 мая 2019, 11:48
Луценко: Силовики Херсона могли сливать информацию организатору нападения на Гандзюк 24 мая 2019, 18:40
Все новости
Главные новости
Глава полиции Киевщины подал в отставку из-за смерти мальчика
Из-за смерти мальчика в Переяслав-Хмельницком отстранили руководителей полиции
Убийство ребенка полицейскими: у МВД в Киеве собиралась возмущенная толпа
Зеленский пообещал наказание для виновных в смерти 5-летнего Кирилла
Все новости
улыбнитесь!

10 путей, которыми ваш кот говорит "я тебя люблю"

путешествия

16 ошибок, которые делают все, кто летит самолетом впервые

психология

14 признаков эмоционального насилия в отношениях

Поиск по сайту
Архив
Весь архів