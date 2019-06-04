Все 5 обвиняемых в покушении на Гандзюк признали вину

Все пятеро обвиняемых в совершении покушения на общественную активистку и чиновницу из Херсона Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку о признании виновности с прокурором.

Об этом было заявлено на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области, где 3 июня рассматривали дело, пишет Радио Свобода.

По данным обвинения, подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых - Никиту Грабчук, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова - к участию в покушении.

Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием.

Их защитники также отметили, что соглашения соответствуют действующему законодательству.

Сторона обвинения просит приговорить обвиняемых к следующим срокам лишения свободы: Торбина - к 6 годам и 6 месяцам, Грабчука - к 6 годам, Вишневского и Васяновича - к 4 годам, Горбунова – к 3 годам.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Следующее заседание запланировано на 6 июня.

Напомним: