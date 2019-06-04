Убийство 5-летнего ребенка: полицейские могут получить пожизненное

Действия сотрудников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого, которые из огнестрельного оружия убили 5-летнего мальчика, переквалифицировали на умышленное убийство малолетнего ребенка по предварительному сговору.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Прокуратурой Киевской области действия сотрудников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП в Киевской области квалифицированы по п.2, п.12 ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч .4. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Голосеевский райсуд Киева направили ходатайство об аресте без права внесения залога.

Меру пресечения патрульным будут избирать 4 июня.

"За указанные преступления подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", - подытожили в прокуратуре.

Напомним: