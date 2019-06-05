Из-за сообщения о минировании в Институте рака сорвалась треть операций

В Киеве из-за анонимного звонка о заминировании Института рака сорвалось около 30% операций, также отменены курсы химио- и лучевой терапии для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Об этом сообщил главный врач Института рака, онкохирург отделения онкопроктологии Андрей Безносенко, передает "Укринформ".

"Мы утром получили анонимную информацию о заминировании "в связи с обстрелом украинскими нацистами Донецка". Насколько я знаю, такую ​​же информацию получил Охматдет и еще пару медицинских учреждений Киева. Транспортабельных пациентов эвакуировали. Нетранспортабельные и тяжелые остались с медперсоналом в больнице", - рассказал главврач Института рака.

Он подчеркнул, что пострадали из-за анонимного звонка в первую очередь онкобольные пациенты, которые получают жизненно необходимое лечение.

"Это - телефонный терроризм, который не дает нормально работать. Наши пациенты получили колоссальный ущерб. Тот, кто должен был получить химиотерапию или лучевую терапию, пропустили свои курсы. Также 90% наших пациентов приезжают из регионов и сегодня не могут попасть к нам, ждут на улице. Завтра на врачей будет вдвое большая нагрузка. Те операции, которые мы начали с утра - мы закончили. Но 25-30% запланированных на сегодня оперативных вмешательств не произошло. Представляете психологическое состояние пациентов, которые были подготовлены: были уколоты препаратами, не ели и т.д.", - сказал Безносенко.

По его словам, в четверг врачи Института рака будут без дополнительной оплаты работать до ночи, чтобы все операции были выполнены.

"У нас все операции расписаны на недели, и если их отменить, то они будут перенесены на конец июня. Поэтому мы приняли решение работать завтра, по собственному желанию и без оплаты. Будем оперировать в четыре очереди - с 7 утра до 23 вечера", - сообщил главврач.

Он также рассказал, что в Институте рака с самого утра работают бригады Госслужбы по ЧС, экстренной скорой помощи и полиция.

"Отреагировали очень оперативно. Под их руководством мы разработали план эвакуации и спокойно, без паники вывели пациентов и медперсонал. Сейчас в институте работают пиротехники, думаю, все закончится через 3-4 часа. И пациенты вернутся в лечебное учреждение", - сказал Безносенко.