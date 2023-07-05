В Скадовске и Геническе тайно вакцинируют от холеры представителей оккупационных властей
Среда, 5 июля 2023, 07:03
В захваченных городах Скадовск и Геническ Херсонской области увеличилось количество инфекционных заболеваний, представителей вражеских "администраций" скрыто вакцинируют от холеры.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "Во временно захваченных Скадовске и Геническе Херсонской области отмечено увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями. По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры".
Детали: По информации Генштаба, оккупационная "власть" не признает увеличения количества заболеваний, пытается скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и приступила к скрытой вакцинации от холеры представителей "администраций" и их ближайшего окружения.
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