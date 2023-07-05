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В Скадовске и Геническе тайно вакцинируют от холеры представителей оккупационных властей

"Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 07:03
В Скадовске и Геническе тайно вакцинируют от холеры представителей оккупационных властей
БОЛЬНИЦА НА ВОТ, ФОТО УНИАН

В захваченных городах Скадовск и Геническ Херсонской области увеличилось количество инфекционных заболеваний, представителей вражеских "администраций" скрыто вакцинируют от холеры.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Во временно захваченных Скадовске и Геническе Херсонской области отмечено увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями. По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры".

Детали: По информации Генштаба, оккупационная "власть" не признает увеличения количества заболеваний, пытается скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и приступила к скрытой вакцинации от холеры представителей "администраций" и их ближайшего окружения.

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Темы: Херсонская областьоккупацияКаховская ГЭСздоровье
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