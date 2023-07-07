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Даже наихудший сценарий на ЗАЭС не угрожает населению радиацией – ANS

Елена РощинаПятница, 7 июля 2023, 12:26
Даже наихудший сценарий на ЗАЭС не угрожает населению радиацией – ANS
ЗАЭС, фото "Энергоатома"

Даже самый плохой сценарий развития событий на захваченной российскими военными Запорожской атомной электростанции не будет представлять радиологической опасности для населения, считают в Американском ядерном обществе.

Источник: Американское ядерное общество (American Nuclear Society, ANS), вывод которого распространил НАЭК "Энергоатом

Дословно ANS: "Наши эксперты тщательно рассмотрели "худшие сценарии", включая обстрел и преднамеренный подрыв реакторов и контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива. Они не могут предсказать ситуацию, которая приведет к радиационным последствиям для здоровья населения".

Детали: Американское ядерное общество напоминает, что 6 реакторов ЗАЭС остановлены уже более десяти месяцев и больше не производят достаточно тепла, чтобы вызвать быстрый радиологический выброс.

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Дословно: "ЗАЭС спроектирована таким образом, чтобы противостоять природным и техногенным угрозам. Толстые, армированные сталью, железобетонные защитные сооружения защищают активные зоны реактора и предназначены для удержания радиоактивных материалов изолированно от окружающей среды.

В маловероятном случае, если защитные конструкции будут нарушены, любой потенциальный выброс радиоактивных материалов будет ограничен непосредственной зоной, окружающей реакторы. В связи с этим, любое сравнение ЗАЭС с "Чернобылем" или "Фукусимой" является неточным и вводящим в заблуждение".

Детали: Американское ядерное общество считает, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ или IAEA) должны получить немедленный, беспрепятственный доступ ко всем зонам оккупированной Россией атомной электростанции.

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Именно МАГАТЭ является наиболее надежным источником актуальной информации о ЗАЭС, добавляют в обществе. 

Американское ядерное общество продолжает следить за официальными заявлениями и "болтовней" в социальных сетях о состоянии Запорожской атомной электростанции.

Предыстория:

  • Запорожская АЭС оккупирована россиянами с 4 марта 2022 года. Захватчики превратили ее в военную базу, разместили на реакторах оружие и взрывчатку.
  • 20 июня 2023 года Буданов заявил, что угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции существует, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.
  • 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.
  • 25 июня начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что план подрыва оккупантами Запорожской АЭС полностью разработан и утвержден, так что угроза как никогда велика.
  • 6 июля Буданов заявил, что риск российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС "потихоньку уменьшается".

Темы: ЗАЭСЗапорожская областьздоровье
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