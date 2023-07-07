Даже наихудший сценарий на ЗАЭС не угрожает населению радиацией – ANS
Даже самый плохой сценарий развития событий на захваченной российскими военными Запорожской атомной электростанции не будет представлять радиологической опасности для населения, считают в Американском ядерном обществе.
Источник: Американское ядерное общество (American Nuclear Society, ANS), вывод которого распространил НАЭК "Энергоатом"
Дословно ANS: "Наши эксперты тщательно рассмотрели "худшие сценарии", включая обстрел и преднамеренный подрыв реакторов и контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива. Они не могут предсказать ситуацию, которая приведет к радиационным последствиям для здоровья населения".
Детали: Американское ядерное общество напоминает, что 6 реакторов ЗАЭС остановлены уже более десяти месяцев и больше не производят достаточно тепла, чтобы вызвать быстрый радиологический выброс.
Дословно: "ЗАЭС спроектирована таким образом, чтобы противостоять природным и техногенным угрозам. Толстые, армированные сталью, железобетонные защитные сооружения защищают активные зоны реактора и предназначены для удержания радиоактивных материалов изолированно от окружающей среды.
В маловероятном случае, если защитные конструкции будут нарушены, любой потенциальный выброс радиоактивных материалов будет ограничен непосредственной зоной, окружающей реакторы. В связи с этим, любое сравнение ЗАЭС с "Чернобылем" или "Фукусимой" является неточным и вводящим в заблуждение".
Детали: Американское ядерное общество считает, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ или IAEA) должны получить немедленный, беспрепятственный доступ ко всем зонам оккупированной Россией атомной электростанции.
Именно МАГАТЭ является наиболее надежным источником актуальной информации о ЗАЭС, добавляют в обществе.
Американское ядерное общество продолжает следить за официальными заявлениями и "болтовней" в социальных сетях о состоянии Запорожской атомной электростанции.
Предыстория:
- Запорожская АЭС оккупирована россиянами с 4 марта 2022 года. Захватчики превратили ее в военную базу, разместили на реакторах оружие и взрывчатку.
- 20 июня 2023 года Буданов заявил, что угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции существует, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.
- 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.
- 25 июня начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что план подрыва оккупантами Запорожской АЭС полностью разработан и утвержден, так что угроза как никогда велика.
- 6 июля Буданов заявил, что риск российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС "потихоньку уменьшается".