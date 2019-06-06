Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада приняла обновленное энергетическое приложение к Соглашению с ЕС

Четверг, 6 июня 2019, 13:05

Верховная Рада ратифицировала внесение изменений в приложение XXVII к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

За законопроект за основу и в целом на заседании в четверг проголосовал 231 народный депутат,  сообщает "Европейская правда".

Ранее одобрить обновленное приложение Раду призвала вице-премьер по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, заявляя, что его принятие станет индикатором готовности Украины и ЕС углублять сотрудничество в энергетической сфере с целью достижения полной интеграции рынков.

В обновленном приложении XXVII к Соглашению об ассоциации предусматриваются новые энергетические стандарты, которые в перспективе приблизят Украину к полноправному членству в ЕС.

Это новые правила, соблюдение которых позволит обеспечить интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС в секторах газа и электроэнергии.

15 мая Кабинет министров одобрил проект закона о ратификации решения Совета ассоциации Украина-ЕС о внесении изменений и дополнений в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Темы: Верховная РадаЕСзаконодательствоэнергетикаевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Верховная Рада
Болгария - не Мальдивы: Арахамия объяснил, почему Торохтия не наказали
Арахамия рассказал о претендентах на вылет из фракции "Слуга народа", им дали последний шанс
"Дело "Золотого мандарина": НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Логвинского
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: