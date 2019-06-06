Рада приняла обновленное энергетическое приложение к Соглашению с ЕС

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Четверг, 6 июня 2019, 13:05

Верховная Рада ратифицировала внесение изменений в приложение XXVII к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

За законопроект за основу и в целом на заседании в четверг проголосовал 231 народный депутат,  сообщает "Европейская правда".

Ранее одобрить обновленное приложение Раду призвала вице-премьер по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, заявляя, что его принятие станет индикатором готовности Украины и ЕС углублять сотрудничество в энергетической сфере с целью достижения полной интеграции рынков.

В обновленном приложении XXVII к Соглашению об ассоциации предусматриваются новые энергетические стандарты, которые в перспективе приблизят Украину к полноправному членству в ЕС.

Это новые правила, соблюдение которых позволит обеспечить интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС в секторах газа и электроэнергии.

15 мая Кабинет министров одобрил проект закона о ратификации решения Совета ассоциации Украина-ЕС о внесении изменений и дополнений в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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Темы: Верховная Рада ЕС законодательство энергетика евроинтеграция


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