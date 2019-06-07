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В России задержан расследователь: журналисты пикетируют МВД РФ

Пятница, 7 июня 2019, 17:29

Российские журналисты проводят в Москве под Главным отделением МВД РФ серию одиночных пикетов против задержания корреспондента отдела расследований портала "Медуза" Ивана Голунова.

Об этом стало известно из страниц друзей журналиста в Facebook.

Журналист был задержан 6 июня в 14:30 неподалеку от метро "Цветной бульвар" - сообщил адвокат Голунова. По его информации, полицейские сначала якобы обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета порошка и весы.

Следователь заявил "Русской службе Би-би-си", что Голунов задержан при покушении на сбыт мефедрона.

По данным "Медузы", Голунов успел сообщить друзьям, что ему подбросили наркотики, а при задержании и в отделении полиции его били.

О самом задержании правоохранительные органы сообщили ночью, спустя 14 часов.

Как сообщает издание, Голунову отказали в требовании провести экспертизу для подтверждения контакта с наркотическими веществами и в просьбе вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои.

По мнению коллег, Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. В последние месяцы ему поступали угрозы.

В пятницу вечером состоится заседание Никулинского районного суда Москвы, на котором Голунову выберут меру пресечения.

Последние расследования Голунова на "Медузе" посвящены незаконному изъятию жилья, переделу рынка похоронных услуг, роскошной недвижимости родственников вице-мэра Москвы.

Во время пикетов возле здания городского управления МВД на Петровке в Москве уже задержали 12 человек, но не составили протоколы и вскоре отпустили. Об этом сообщил один из задержанных журналистов в Twitter.

На данным момент, как сообщает "Медуза", полицейские никого не задерживают, но призывают граждан разойтись. Несколько десятков человек выстроились в очередь, чтобы поучаствовать в одиночном пикете.

Украинская правда
Темы: РосcияСМИакции
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