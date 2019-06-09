Кандидата на должность премьера в команде Зе назовут после формирования новой коалиции
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Воскресенье, 9 июня 2019, 16:55
Кандидат на должность премьер-министра Украины будет представлен после парламентских выборов и формирования коалиции.
Об этом 9 июня заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на брифинге после съезда партии, пишет Интерфакс-Украина.
"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", - заявил Разумков.
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