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Кандидата на должность премьера в команде Зе назовут после формирования новой коалиции

Воскресенье, 9 июня 2019, 16:55

Кандидат на должность премьер-министра Украины будет представлен после парламентских выборов и формирования коалиции.

Об этом 9 июня заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на брифинге после съезда партии, пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", - заявил Разумков.

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Темы: виборыпремьерВерховная РадаСлуга народа
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