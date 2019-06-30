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Разведение сил в Станице Луганской завершено - ОБСЕ

Воскресенье, 30 июня 2019, 20:09
Разведение сил в Станице Луганской завершено - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила сообщение о завершении разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

Об этом говорится в оперативном отчете миссии в воскресенье.

"29 июня СММ получила ноту Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщается о том, что разведение сил и средств Вооруженных сил Украины на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской завершено", - говорится в сообщении.

Кроме того, 30 июня получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Луганской области, в котором сообщается о том, что они завершили разведения сил и средств на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской.

Отмечается, что 26 июня СММ зафиксировала, что процесс разведения сил и средств начался, когда личный состав ВСУ и члены вооруженных формирований оставляли их крайние передовые позиции вместе с вооружением и выходили за пределы участка разведения.

"В дальнейшем в течение нескольких дней, по наблюдениям миссии, Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования оставили другие позиции на участке разведения", - говорится в отчете.

Наблюдатели также отметили, что в пределах участка разведения Вооруженные силы Украины начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминированию, а члены вооруженных формирований проводили работы по демонтажу укрытия, а также убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения.

"Сейчас на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная ситуация. СММ и дальше будет активно наблюдать за ситуацией и сообщать о результатах наблюдения", - говорится в отчете.

Напомним:

  • 26 июня штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.
  • В штабе отметили, что отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.
  • Российское издание ТАСС, ссылаясь на представителей незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сообщило, что боевики также начали разведение сил и средств на участке номер один "Станица Луганская".
  • 27 июня штаб ООС сообщил, что в районе Станицы Луганской российско-оккупационные войска завершили первый этап отвод своих подразделений - отошли от пешеходного моста.
  • 28 июня Луганщину посетил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, который наблюдал за выполнением процесса разведения войск в Станице Луганской.
  • 29 июня Кучма заявил, что, по предварительным данным, войска с российской стороны из района Станицы Луганской были отведены, однако СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт. 
  • 21 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе на трех участках фронта - в районе Золотого, Станицы Луганской на участке Петровское-Богдановка, если там в течение определенного периода не будет обстрелов.
  • Украинская армия и боевики в районе КПВВ должны отойти от занимаемых позиций на 1 километр вглубь.

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Темы: ОБСЕОбъединенные силы на ДонбассеЛуганская областьРазведение силДонбасс
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