Разведение сил в Станице Луганской завершено - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила сообщение о завершении разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

Об этом говорится в оперативном отчете миссии в воскресенье.

"29 июня СММ получила ноту Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщается о том, что разведение сил и средств Вооруженных сил Украины на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской завершено", - говорится в сообщении.

Кроме того, 30 июня получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Луганской области, в котором сообщается о том, что они завершили разведения сил и средств на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской.

Отмечается, что 26 июня СММ зафиксировала, что процесс разведения сил и средств начался, когда личный состав ВСУ и члены вооруженных формирований оставляли их крайние передовые позиции вместе с вооружением и выходили за пределы участка разведения.

"В дальнейшем в течение нескольких дней, по наблюдениям миссии, Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования оставили другие позиции на участке разведения", - говорится в отчете.

Наблюдатели также отметили, что в пределах участка разведения Вооруженные силы Украины начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминированию, а члены вооруженных формирований проводили работы по демонтажу укрытия, а также убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения.

"Сейчас на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная ситуация. СММ и дальше будет активно наблюдать за ситуацией и сообщать о результатах наблюдения", - говорится в отчете.

Напомним: