Наказать Климкина: вице-премьер назвал требование Зеленского "сведением счетов"

Вице-премьер Павел Розенко не видит оснований для привлечения министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за ноту в Министерство иностранных дел России относительно пленных моряков.

Так вице-премьер отреагировал на соответствующее обращение президента Владимира Зеленского к премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Никаких оснований для привлечения министра иностранных дел Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности я не вижу. Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную и профессиональную позицию министра", - высказывает свое мнение Розенко в Facebook.

По его мнению, нота МИД Украины на предложение России обменять пленных российским режимом моряков на признание Крыма частью России - "профессиональная, своевременная и правильная по духу и по содержанию".

"Украинские моряки должны быть освобождены из плена по решению международных судов немедленно, безусловно, без всякого шантажа и дополнительных условий со стороны России", - отметил Розенко.