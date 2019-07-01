Наказать Климкина: вице-премьер назвал требование Зеленского "сведением счетов"

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Понедельник, 1 июля 2019, 17:47

Вице-премьер Павел Розенко не видит оснований для привлечения министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за ноту в Министерство иностранных дел России относительно пленных моряков.

Так вице-премьер отреагировал на соответствующее обращение президента Владимира Зеленского к премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Никаких оснований для привлечения министра иностранных дел Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности я не вижу. Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную и профессиональную позицию министра", - высказывает свое мнение Розенко в Facebook.

По его мнению, нота МИД Украины на предложение России обменять пленных российским режимом моряков на признание Крыма частью России - "профессиональная, своевременная и правильная по духу и по содержанию".

"Украинские моряки должны быть освобождены из плена по решению международных судов немедленно, безусловно, без всякого шантажа и дополнительных условий со стороны России", - отметил Розенко.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министров моряки Климкин Зеленский


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