Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Наказать Климкина: вице-премьер назвал требование Зеленского "сведением счетов"

Понедельник, 1 июля 2019, 17:47

Вице-премьер Павел Розенко не видит оснований для привлечения министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за ноту в Министерство иностранных дел России относительно пленных моряков.

Так вице-премьер отреагировал на соответствующее обращение президента Владимира Зеленского к премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Никаких оснований для привлечения министра иностранных дел Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности я не вижу. Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную и профессиональную позицию министра", - высказывает свое мнение Розенко в Facebook.

По его мнению, нота МИД Украины на предложение России обменять пленных российским режимом моряков на признание Крыма частью России - "профессиональная, своевременная и правильная по духу и по содержанию".

"Украинские моряки должны быть освобождены из плена по решению международных судов немедленно, безусловно, без всякого шантажа и дополнительных условий со стороны России", - отметил Розенко.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровморякиКлимкинЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Кабинет министров
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: