"Телемост" придумал Левочкин ради выборов – источник

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Среда, 10 июля 2019, 13:25

Источник: собеседник УП в окружении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Идея о телемосте между украинским NewsOne и российским "Россия 24" принадлежала члену партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергею Левочкину и была лишь предвыборной стратегией.

Прямая речь: "По замыслу бывшего главы Администрации президента Януковича, идея с мостом и его последующим запретом должна была мобилизовать электорат "Оппозиционной платформы".

Детали: Политсила планировала вызвать переток электората других партий, в частности, пропрезидентской "Слуги народа". Отсутствие адекватной реакции на телемост президента Владимира Зеленского отвернуло бы от "Слуги народа" часть патриотически настроенного населения, а жесткая реакция - привела бы к перетеканию электората юго-восточных областей партии Медведчука-Бойко.

Почему это важно: С помощью такой манипуляции "За жизнь" рассчитывает на большую поддержку партии на выборах в Верховную Раду 21 июля. В партии надеются, что следующие опросы покажут более 15% поддержки.

Что было раньше: 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.

Такое сообщение вызвало шквал негатива в Украине, а 8 июля телеканал отменил телемарафон из-за "угрозы физической расправы".

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История вопроса:

  • Выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.
  • 6 июня на съезде "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчук заявил, что платформа будет участвовать в парламентских выборах. Платформа даже назвала своего премьера - Юрия Бойко.
  • 27 июня Медведчук встретился в Минске с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиним и Леонидом Пасичником и заявил, что договорился об освобождении 4 пленных.
  • Зеленский в ответ упрекнул Медведчука, что тот вспоминает о военнопленных в России и на оккупированных территориях всего за несколько недель до выборов.
  • По результатам последнего опроса КМИС (с 25 июня по 7 июля) "За жизнь" с 14,1% поддержки находится на втором месте в рейтинге партий. Кроме того, 12,8% опрошенных хотят видеть Бойко следующим премьером.

Украинская правда

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Темы: Левочкин Верховная Рада виборы скандал телевидение


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