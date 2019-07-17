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Полиция назначила главу Киевской области после служебного расследования

Среда, 17 июля 2019, 18:42

На рабочем совещании в Главном управлении представлен новый руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Нового начальника полиции Киевской области назначили после служебного расследования убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. До назначения Небытов занимал должность замначальника областного управления полиции.

 

Кроме того, 12 правоохранителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

"Из них 6 руководителей районного отдела полиции уволены. Руководители управления превентивной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности. На замещение вакантных должностей в Переяслав-Хмельницком отделе полиции объявлен конкурс из числа действующего полицейского резерва", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 3 июня Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии. У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
  • По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца. Им объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц". Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
  • Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
  • По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
  • Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью 5-летнего мальчика.

Украинская правда
Темы: полиция
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