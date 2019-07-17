Полиция назначила главу Киевской области после служебного расследования

На рабочем совещании в Главном управлении представлен новый руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Нового начальника полиции Киевской области назначили после служебного расследования убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. До назначения Небытов занимал должность замначальника областного управления полиции.

Кроме того, 12 правоохранителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

"Из них 6 руководителей районного отдела полиции уволены. Руководители управления превентивной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности. На замещение вакантных должностей в Переяслав-Хмельницком отделе полиции объявлен конкурс из числа действующего полицейского резерва", - говорится в сообщении.

Напомним: