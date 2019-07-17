Поліція призначила начальника Київщини після службового розслідування
На робочій нараді у Головному управлінні представили нового очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова.
Про це повідомила прес-служба Національної поліції.
Нового начальника поліції Київської області призначили після службового розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому. До цього Нєбитов обіймав посаду заступника начальника обласного управління поліції.
Крім того, 12 правоохоронців притягнули до дисциплінарної відповідальності.
"З них 6 керівників районного відділу поліції звільнено з посад. Керівників управління превентивної діяльності притягнуто до дисциплінарної відповідальності. На заміщення вакантних посад у Переяславі-Хмельницькому відділі поліції оголошений конкурс з числа чинного поліцейського резерву", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо:
- 3 червня Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії. У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.
- За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця. Їм оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
- Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство.
- Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
- За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи - дорослий і неповнолітній.
- Голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяслав-Хмельницькому.