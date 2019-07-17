Поліція призначила начальника Київщини після службового розслідування

На робочій нараді у Головному управлінні представили нового очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Нового начальника поліції Київської області призначили після службового розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому. До цього Нєбитов обіймав посаду заступника начальника обласного управління поліції.

Крім того, 12 правоохоронців притягнули до дисциплінарної відповідальності.

"З них 6 керівників районного відділу поліції звільнено з посад. Керівників управління превентивної діяльності притягнуто до дисциплінарної відповідальності. На заміщення вакантних посад у Переяславі-Хмельницькому відділі поліції оголошений конкурс з числа чинного поліцейського резерву", – ідеться у повідомленні.

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