Поліція призначила начальника Київщини після службового розслідування

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Середа, 17 липня 2019, 18:42

На робочій нараді у Головному управлінні представили нового очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Нового начальника поліції Київської області призначили після службового розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому. До цього Нєбитов обіймав посаду заступника начальника обласного управління поліції.

 

Крім того, 12 правоохоронців притягнули до дисциплінарної відповідальності. 

"З них 6 керівників районного відділу поліції звільнено з посад. Керівників управління превентивної діяльності притягнуто до дисциплінарної відповідальності. На заміщення вакантних посад у Переяславі-Хмельницькому відділі поліції оголошений конкурс з числа чинного поліцейського резерву", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо:

  • 3 червня Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії. У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. 
  • За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця. Їм оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
  • Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство
  • Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
  • За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи - дорослий і неповнолітній. 
  • Голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяслав-Хмельницькому.

Українська правда

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Теми: поліція


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